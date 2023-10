Sport

Marco Rossi magyar állampolgársági esküt tett

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyar állampolgársági esküt tett Marco Rossi, a magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya és Cosimo Inguscio másodedző kedden Budapesten, Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében.



Az eskü szövegét Pokorni Zoltán, XII. kerületi fideszes polgármester olvasta fel.



A magyar emberek már régóta szívükbe zárták önöket - mondta a két sportembert köszöntő beszédében Novák Katalin, hozzátéve: "a mai nappal a magyar emberek és önök hivatalosan is igent mondtak egymásra."



Önök egy kölcsönös, szabad döntés eredményeképpen veszik fel a magyar állampolgárságot - hangsúlyozta a köztársasági elnök, hozzátéve: az, hogy a magyar nemzeti válogatottat magyar állampolgárok fogják vezetni, "mindannyiunknak sokat jelent".



Megköszönte, hogy a magyarok mellett tették le a voksukat, s ami eddig csak a munkahelyet jelentette számukra, ma már a "második hazájukat" is. A mi feladatunk az, hogy olyan ország legyen Magyarország, amelyre önök második hazájukként is büszkék lehetnek. Mi pedig azt várjuk önöktől, hogy büszkék lehessünk a magyar válogatottra - mutatott rá Novák Katalin. Harminc év elteltével, manapság ismét büszkeséggel tekinthetünk a magyar válogatottra, és örülhetünk annak is, hogy a fiatalok, kamaszok is lelkesednek a magyar sportolókért, ami sokat jelent a mai világban. Ma már a 4:0 az egykori 6:3 - hangsúlyozta Novák Katalin.



Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke kiemelte, hogy Magyarországon és az egész világban nagy szerepe van a futballnak. Mint mondta, Marco Rossi és Cosimo Inguscio különböző karakter, más a mentalitásuk, de mindketten kiváló szakemberek, keményen dolgoznak. Felidézte, hogy az 1920-as években sok magyar edző ment Olaszországba dolgozni, s az olasz csapatokkal igen jó eredményeket értek el. Csányi Sándor azt kérte, hogy Marco Rossi és Cosimo Inguscio rója le ezt az adósságot, és tegye világbajnokká a magyar futballválogatottat is.



"Ez egy nagyon különleges dolog, ami nem történik meg mindennap az emberrel. Számunkra ez egy nagyon emlékezetes dátum lesz, szeretném megköszönni a magyar embereknek és természetesen a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, hogy támogatták ezt a döntést. Köszönöm a magyar kormánynak is, köszönöm Magyarországnak" - mondta az M4 Sportnak az 59 éves szakember, majd hozzátette már régóta második otthonaként tekint Magyarországra.



"Azt hiszem, azt nem is kell mondanom, hogy mennyire szeretjük a magyarokat és Magyarországot mindketten, így nagyon bízunk benne, hogy minél több örömöt tudunk még okozni a magyar embereknek" - idézte Ingusciót az MLSZ honlapja.



A rendezvényen részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.