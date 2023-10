Sport

Az Alpok után a Himalája átszelésére készül Zichó Viktor kerékpárral

Zichó Viktor kerékpáros arra készül, hogy az Alpok után a világon elsőként hosszában átszelje a Himaláját, és az útról dokumentumfilmet is készítene.



A sportoló keddi sajtóközleménye szerint két éve készül a nem mindennapi teljesítményre, amely során 5500 kilométer és mintegy 150 ezer méter szintkülönbség leküzdése vár rá.



"Nincs előttem példa, útvonalleírás vagy felkészülési útmutató. A világon elsőként teljesíteném ezt a kihívást, amivel a fenntartható közlekedésformákat szeretném népszerűsíteni. A megvalósítás minden eleme egy összetett kirakós egy-egy darabja, amit nekem kell a helyére illesztenem" - fogalmazott Zichó.



A kerékpáros 2021 óta készül a próbatételre, aminek első lépéseként az Indiai-óceán partjáról felbiciklizett Afrika legmagasabb pontjára, az 5895 méter magas Kilimandzsáró csúcsára. Pár hónappal később eltekert Magyarországról az északi sarkkörön túlra, tavaly pedig egy kerékpáros hegymászásra kerített sort Pakisztánban, amely során többször is hegyikerékpározott 4000 méteres magasságban.



"Idén fel akartam tenni a pontot a fizikai felkészülésre, életem első teljes hosszanti hegység-átszelése volt tervben, az Alpok Traverz: kétezer kilométer tekerés összesen mintegy 60 ezer méter szintemelkedéssel. Sopronból, az Alpok legkeletibb részéről indultam el augusztus 10-én. Ahol lehetett, ott csak földutakon és ösvényeken haladtunk" - mondta Zichó, akinek az út során számos nehézséggel, így például tengelytöréssel, hóviharral és kánikulával is meg kellett küzdenie.



"Az út során szinte mindvégig sátorban aludtam, patakokban és tavakban frissültem fel, igyekeztem mindent a lehető legnaturálisabb formában hozni, hiszen a Himalájában alig-alig számíthatok majd ennél nagyobb komfortra" - jelentette ki a sportoló, aki múlt csütörtökön érte el a Földközi-tengert.



Zichó kiemelte, fizikálisan felkészült a Himalája-projektre, ám most jön a "neheze": partnerek megkeresése és az út engedélyeztetése.