Budapest Maraton - Húszezer feletti nevezést vár a BSI

2023.10.04 00:30 MTI

Húszezer feletti nevezést vár a szervező BSI az ország legnagyobb szabadidősport eseményén, október 14-15-én. A budapestiek mellett 815 hazai településről és 93 országból érkeztek már jelentkezések a 38. Spar Budapest Maraton fesztiválra.



Az európai nagyvárosi maratonok egyik úttörőjeként 1984 óta zajló esemény idén a Budapest 150 ünnepi programsorozat kiemelt rendezvénye - tájékoztatta a BSI az MTI-t kedden.



A futók a világ egyik legszebb maratoni útvonalán, a Duna két partján, két világörökségi helyszínt érintve teljesíthetik a 42,195 kilométeres távot. Az útvonal ismét érinti a Lánchidat és a pesti belvárost, a Bajcsy-Zsilinszky utat, az Andrássy utat és a mezőny elhalad az Operaház előtt is.



A külföldiek közül legtöbben Nagy-Britanniából neveztek (360 fő), őket a franciák (300) és az olaszok (250) követik. A szomszédos országok közül Szlovákia, Románia is 200 fő feletti csoportokkal képviselteti magát. Százötvennél többen neveztek Lengyelországból, Németországból, Spanyolországból, Izraelből és Írországból is. Népes futóközösségek várhatók Európán kívülről is, például Brazíliából, Japánból, Kanadából és a Fülöp-Szigetekről. A legegzotikusabb országok, ahonnan nevezés érkezett, Indonézia és Zimbabwe.



A szombat hagyományosan a futófesztivál családi napja lesz rövidebb távokkal az ELTE Lágymányosi Campus környékén. A maraton vasárnap 9 órakor rajtol a Pázmány Péter sétányról.