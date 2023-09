Sport

Döntött az UEFA: visszaengedik a nemzetközi sporteseményekre az orosz futballválogatottat

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) úgy döntött, hogy visszaengedi az égisze alatt zajló nemzetközi sportági eseményekre a 17 éven aluliak alkotta orosz futballválogatottakat. Az ukránok erre reagálva bojkottot jelentettek be.



A határozat az UEFA végrehajtó bizottságának keddi, limasszoli ülésén született.



"Azzal, hogy eltiltjuk a gyerekeket a versenyeinktől, nem csupán a fejlődéshez való alapvető jogukat nem ismerjük el, de közvetlenül is diszkrimináljuk őket" - idézte az orosz hírügynökség Aleksander Ceferint, az UEFA elnökét, aki szerint a "kiskorúak generációját" nem szabad megfosztani a nemzetközi futballban való részvétel jogától az Ukrajnában zajló háború miatt.



A döntés azt jelenti, hogy az U17-es orosz fiú- és lányválogatottak már az idei szezonban visszatérhetnek az UEFA versenysorozataiba - írta hírmagyarázatában az insidethegames.biz szakportál. A végrehajtó bizottság olyan technikai megoldást kért, amely lehetővé teszi, hogy az érintett csapatok részvétele még akkor is biztosítva legyen adott eseményen, ha már megtörtént a sorsolás.



Az UEFA ugyanakkor ismételten elítélte az ukrajnai orosz inváziót, és megerősítette, hogy az orosz felnőtt válogatottak és klubcsapatok felfüggesztése a háború végéig érvényben marad.



Az ukrán szövetség (UAF) ugyanakkor jelezte: elítéli az UEFA határozatát és bojkottot jelentett be.



"Nem fogunk részt venni semmiféle versenyben, amely orosz csapatok részvételével zajlik, és az UEFA többi tagországához fordulunk azzal a kéréssel: bojkottálják azokat a mérkőzéseket, amelyeken Oroszországból érkezett csapatok lépnének pályára" - áll a közleményben. Az angol szövetség (FA) már az UEFA bejelentése után közölte: utánpótláscsapatai nem játszanak orosz együttesek ellen.



Az ukrán sportminisztérium korábban megtiltotta a nemzeti sportszövetségeknek, hogy versenyzőt küldjenek bármilyen eseményre, amelyen indulnak orosz vagy fehérorosz sportolók.