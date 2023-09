Sport

Úszó-vk - Budapesten térnek vissza az orosz és fehérorosz versenyzők

Ezt Szántó Dávid, a Duna Arénában sorra kerülő esemény szervezőbizottságának vezetője jelentette be szerdán a Magyar Úszó Szövetség sajtótájékoztatóján.



Hozzátette, a vk-viadalra több mint 40 ország nagyjából 500 versenyzője érkezik, köztük olyan világklasszisok, mint a hosszú kihagyás után visszatérő "mellúszókirály", a brit Adam Peaty, az olasz Thomas Ceccon, az ausztrál Kaylee McKeown, vagy éppen a svéd Sarah Sjöström.



Az ukrajnai háború miatt korábban eltiltott orosz és fehérorosz úszók részvételéről Szántó Dávid elmondta, a nemzetközi szövetség nemrég hozott döntése értelmében - amely számos kritériumot is megfogalmaz - semleges színekben, függetlenül versenyeznek majd, azaz edző, vagy például orvos sem kísérheti el őket.



A sajtótájékoztatón részt vett a 200 méter háton világbajnoki ötödik Kovács Benedek, aki elárulta, neki személy szerint nem jelent majd gondot, ha adott esetben egy orosz vagy fehérorosz versenyző mellett kell úszni. A BVSC versenyzője kiemelte, egy hónap pihenőt követően nagyjából három héttel ezelőtt kezdte el a munkát, és a fő célja, hogy a jövő évi párizsi olimpián a legjobb legyen.



"Tartozunk annyival a magyar úszósportnak, és a versenyzőinknek is, hogy a világ legjobbjait hozzuk el" - nyilatkozta Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke. Hozzátette, ebben az évben is rendeznek majd egy izgalmas betétfutamot, amelyben a legnagyobb hazai sportszövetségek (MOB, atlétika, torna, kajak-kenu, vívás, kosárlabda, kézilabda, cselgáncs, birkózás, kerékpár) képviselői mérik össze a tudásukat.



Hangsúlyozta, a versenyen a szövetség egyik szponzorának, a MOON-nak köszönhetően zöld szemlélettel, elektromos autókkal tudják majd szállítani a delegációk túlnyomó részét.