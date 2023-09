Sport

Jövőre is lesz hazai rendezésű torna világkupaverseny

Jövőre is torna világkupaversenyt rendezhet Szombathely.



A magyar szövetség hétfői hírlevelében Magyar Zoltán elnök jelezte a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) erre vonatkozó döntését.



"Eredményes együttműködés alakult ki a Magyar Torna Szövetség és a Pannonsport között. Ez a munka a nemzetközi versenyek szervezését tekintve a 2000-es évek közepétől tart. Az idei vk az egyik legszínvonalasabb volt, hiszen 32 országból érkeztek tornászok" - jegyezte meg Magyar Zoltán, a Nemzet Sportolója.



A szövetség elnöke kiemelte, nem csupán népes volt a mezőny, hanem színvonalas is.



"Olimpiai, világ- és Európa-bajnokokat láthattunk az Arena Savariában. A mi versenyzőinknek is kiváló felkészülési lehetőség volt a világbajnokságra. Arra a vb-re, amely nagyon fontos lesz, hiszen olimpiai kvóták sorsa fog eldőlni Antwerpenben" - tette hozzá.



A 2024-es vk az olimpiát követően október elején lesz. A tapasztalatok szerint szerekhez léphetnek majd azok a fiatal versenyzők, akik az azt megelőző olimpiai ciklusban még nem jutottak szóhoz felnőtt nemzetközi versenyeken.



A múlt heti szombathelyi vk-n a magyarok három arany-, két ezüst- és három bronzérmet szereztek. Az olimpiai kvalifikációs vb-t szeptember 30. és október 8. között rendezik.