Sport

Magyar-cseh - Rossit megindította a közönség éltetése

Marco Rossi szövetségi kapitány megindítónak nevezte, hogy több mint 50 ezer szurkoló ment ki vasárnap a magyar labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzésére, amelyen többször is a nevét skandálták.



"A ma esti mérkőzés bizonyította, hogy amikor válogatottak játszanak egymással, akkor nincsenek barátságos meccsek. Voltak belemenések, durvaságok, mert mindenki meg akarta nyerni ezt a kiegyensúlyozott mérkőzést. Azt hiszem, nekünk voltak egyértelműbb lehetőségeink, de ezúttal rosszabb volt a helyzetkihasználásunk, mint három napja Szerbiában" - értékelte a csehekkel játszott 1-1-es döntetlent az olasz szakvezető.



Az MTI érdeklődésére az újonc Horváth Krisztoferről azt mondta, hogy nem volt egyszerű dolga, ahogy a nemzeti együttesben másodszor szerephez jutó Kata Mihálynak sem, mert nemzetközi szinten olyan "pressing" van, amit a magyar bajnokságban nem tapasztalhatnak meg. Hozzátette, nagyon fontos a türelem a fiatal játékosokkal szemben, de az üzenet egyértelmű a szerepeltetésükkel: ha keményen és jól játszanak, akkor megadathat nekik a lehetőség a válogatottban. Szuhodovszki Soma ugyan nem jutott szóhoz, de az 59 éves tréner nagy fantáziát lát benne.



Rossi a középcsatár Varga Barnabást külön dicsérte, ahogy elárulta, már két éve a Gyirmótban látták, jó játékra képes. A szakvezető úgy vélte, a csehek ellen is volt három-négy kiváló megvillanása. A poszttársaival kapcsolatban azt mondta, Ádám Martin ezúttal nem volt megfelelő fizikai állapotban, míg Németh Andrást úgy nem tudja behívni, hogy alig játszik a német másodosztályú Hamburger SV-ben. A védekező középpályások kapcsán azt emelte ki, hogy mindig egy adott poszt játékosai dőlnek ki, ezúttal a "6-os" volt az, márpedig Vécsei Bálinttal és Schäfer Andrással többre mehettek volna.



"Amikor a Honvéddal bajnokságot nyertünk, akkor hasonló rigmusban skandálták a nevemet, de erre sosem számít az ember. Nagyon megindító, ezt csak megköszönni tudom. Azért kulcsoltam össze a kezem, mintha imádkoznék, mert részemről ez a köszönet jele" - mondta kissé elcsukló hangon Rossi arra reagálva, hogy a publikum egyik fele gyakran kiabálta a keresztnevét, míg a túloldal a vezetéknevével "válaszolt".



"Még ha nem is győztünk, összességében elégedett vagyok, a második félidőben voltak felvillanásaink, az elsőben kevésbé. Kiegyenlített és a nézők számára élvezetes meccs volt" - értékelt Jaroslav Silhavy, a csehek szövetségi kapitánya, aki úgy vélekedett, a barátságos mérkőzésen szokatlan feszültség még határon belül volt.



"A magyarok mindig a legerősebb csapatukkal állnak fel, minden alkalommal győzni akarnak, ez előnyös volt számunkra, mert így erős ellenfél ellen próbálhattunk ki játékosokat" - mondta.

Silhavy külön kiemelte, hogy a Puskás Arénát már ismerték, szép emlékük fűződik hozzá, mert 2021-ben itt jutottak tovább az Eb nyolcaddöntőjéből.



"Ez a stadion óriási és gyönyörű. Örültünk a telt háznak, egy barátságos meccsen ez irigylésre méltó" - jelentette ki Silhavy, aki értékesnek nevezte a felszálló ágban lévő magyarok elleni döntetlent.



A magyar válogatott immár nyolc találkozó óta veretlen, így esélye van, hogy 1976 után ismét vereség nélkül zárjon egy naptári esztendőt, az MTI felvetésére erre nevetve úgy reagált Rossi, hogy akkor még csak 12 éves volt. A magyarok legközelebb október 14-én a szerb csapatot fogadják az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, melynek G csoportjában tíz ponttal az élen állnak.