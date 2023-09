Sport

Magyar-cseh - Döntetlennel folytatódott a veretlenségi sorozat

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Sallai Roland 52. percben lőtt góljával szerzett vezetést, majd bő tíz perccel később Vaclav Jurecka egyenlített Lang Ádám röviden hazafejelt labdája után. A nemzeti együttes immár nyolc találkozó óta veretlen. Az olasz szakvezető Horváth Krisztofer személyében újoncot avatott a Puskás Arénában.



A magyarok legközelebb október 14-én a szerb csapatot fogadják az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, melynek G csoportjában tíz ponttal az élen állnak.



Eredmény: Magyarország-Csehország 1-1 (0-0)

Puskás Aréna, 55 ezer néző, v.: Igor Pajac (horvát)



gólszerzők: Sallai (52.), illetve Jurecka (63.)



sárga lap: Kalmár (21.), Orbán (51.), Sallai (56.), Kerkez (94.), illetve Sadilek (77.), Provod (86.), Kuchta (87.)



Magyarország:

Dibusz - Lang, Orbán (Fiola, 60.), Szalai A. - Nego (Kata, 85.), Kalmár (Nagy Á., a szünetben), Styles (Horváth K., 72.), Kerkez - Sallai (Csoboth, 85.), Szoboszlai - Varga B.



Csehország:

Stanek - Zima, Brabec (Holes, 58.), Stronati - Masopust (Provod, 58.), Soucek, M. Sadilek (L. Sadilek, 83.), Zeleny - Jurecka (Cerny, 72.), Chytil (Lingr, 72.), Hlozek (Kuchta, 83.)

II. félidő:

52. perc: egy gyors bedobás után Varga lekészítette a labdát Kerkeznek, aki bal oldalról remekül tekert középre, ahol a védőjét megelőző Sallai hat méterről a jobb felső sarokba bombázott (1-0).



63. perc: Lang röviden fejelt haza, Dibusz kimozdult a kapujából, de Chytil megelőzte a ferencvárosi hálóőrt és lekészítette a labdát Jureckának, aki tíz méterről nem is hibázta el az üres kaput (1-1).



Az első perctől érezhető volt, hogy a felek barátságos mérkőzést vívnak egymással, mert a játékosok nem óvatoskodtak, a labdaszerzések után azonnal támadásba lendültek. Ennek megfelelően mindkét csapat ígéretes akciókat vezetett, a védelmek azonban többnyire állták a sarat, az egyetlen kivételt Sallai ziccere jelentette, de a Freiburg támadója a cseh kapusba lőtt. A játékrész második felében is kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, de valamelyest többet volt a labda a magyar csapatnál, amely veszélyesebb is volt ebben a periódusban, azonban nem sikerült előnybe kerülni, mert egy ízben a cseh hálóőr hatalmasat vetődve kivédte Szalai Attila bombáját, míg Sallai próbálkozása célt tévesztett.



Térfélcserét követően aktívabban kezdtek a vendégek, mégis a magyarok szereztek vezetést egy gyors bedobás után néhány húzásból mesterien felépített akció végén. A közel telt házas közönség öröme azonban nem tartott sokáig, mert Lang röviden hazafejelt labdáját megbüntette az ellenfél. Összességében mezőnyjátékkal teltek a percek, de előfordultak durva belépők és kisebb kakaskodások, lökdösődések is, melyek kissé szokatlanul hatottak a barátságos meccsen. Az egyenlítés után a legnagyobb lehetőséget Szoboszlai Dominik 17 méteres szabadrúgása jelentette, azonban a Liverpool sztárja nem találta el a bal felső sarkot. Még Kerkeznek volt egy ígéretes próbálozása, amely az oldalhálóban kötött ki. A hajrában is inkább a feszült hangulat jellemezte a pályán zajló eseményeket, így egyik csapat sem tudta a maga javára fordítani a mérkőzést.