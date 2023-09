Premier League

Szoboszlai: most még jobban koncentráltam, hogy jól találjam el a labdát

Vasárnap délután megszerezte az első gólját a Liverpool labdarúgócsapatának színeiben Szoboszlai Dominik, akinek volt már hasonló lehetősége, de akkor nem sikerült olyan jól eltalálnia a labdát, mint az Aston Villa elleni bajnoki harmadik percében.



"Gyakoroltuk edzésen ezeket a helyzeteket, két héttel ezelőtt volt is egy hasonló lehetőségem, de akkor körülbelül ötven méterrel fölé lőttem. Most még jobban koncentráltam, hogy jól találjam el a labdát, sikerült" - nyilatkozta a 3-0-ra megnyert találkozót követően a Liverpool csatornájának a magyar válogatott kapitánya, aki a harmadik percben egy szöglet utáni kipattanót 17 méterről ballal bombázott a hálóba.



"Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztem az első gólomat az Anfielden. A közönség mindent megtesz értünk, mi pedig értük. Mindig azt szeretnénk, hogy tele legyen a stadion, mi pedig meg akarjuk mutatni nekik" - tette hozzá a 22 éves futballista, akit a mérkőzés legjobbjának is megválasztottak.



Szoboszlai Gera Zoltán, Priskin Tamás és Buzsáky Ákos után a negyedik magyar gólszerző a Premier League-ben. Ezt megelőzően az akkor a West Bromwich Albionban játszó Gera 2012. december 22-én, a Norwich ellen szerzett találata volt a legutóbbi magyar gól az angol élvonalban.