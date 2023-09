Sport

Budapest 150 futballfesztivál a Margitszigeten

Budapesten játszották az első hivatalos magyarországi labdarúgó-mérkőzést, a Margitszigeten pedig válogatott találkozót is rendeztek: e két tény adta az apropóját és a helyszínét a szombati Budapest 150 futballfesztiválnak.



A főváros születésnapi ünnepségsorozatába illeszkedő rendezvényen a Budapesti Sportszolgáltató Központ 10 és 18.30 között várja az érdeklődőket a Margitszigeti Atlétikai Centrumban - tájékoztatták az MTI-t a szervezők.



A belépés díjtalan, a nap mottója: #afocimindenkié.



A műsort a fővárosi cégek kispályás futballkupája nyitja, majd a kárpátaljai menekült gyermekek barátságos mérkőzésére kerül sor, miközben öt ügyességi versenyben - óriás darts, célba rúgás, rúgás sebesség, fejelés, akadálypálya - is vetélkedhetnek a kilátogatók. Érdemes lesz "ötpróbázni", mivel értékes díjakat nyerhetnek, akik mind az öt számot teljesítik.



A nap "főmérkőzésén" az eseménypartner Magyar Labdarúgó Szövetség öregfiúk válogatottját a korábbi szövetségi kapitány, Gellei Imre vezeti, az ellenfél pedig a már Puskás-Dallos Peti csapatkapitányságával futó, több évtizedes hagyományaira büszke színészválogatott lesz.



A 16 órakor kezdődő, kétszer 30 perces találkozót két ismert szpíker közvetíti a régi időket megidézve az oldalvonal mellől: Petur András műsorvezető és Hrutka "Rudi" János volt válogatott labdarúgó.



A szervezők játékos programokkal - például ugrálóvár, arcfestés - is készülnek az egésznapos eseményre.