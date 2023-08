Sport

Nyugtalanító részletek: megfenyegették eltűnése előtt a volt zalaegerszegi focistát

Mint ismeretes, a horvát élvonalbeli Gorica frissen igazolt iraki-svéd játékosa, a legutóbb Zalegerszegen szerepelt Hameed Abdullah Talal rejtélyes körülmények között eltűnt Magyarországon.



A 27 éves támadó múlt szombaton Horvátországból Budapestre utazott, hogy a szükséges iratokat magával vigye új klubjához, de hétfő óta nem adott életjelet magáról. A szélsőt a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága is keresi, miközben édesapja a svéd Aftonbladetnek beszélt fia eltűnéséről.



"Múlt héten Abdullah nagyon aggódott. Depressziósnak és labilisnak tűnt, de először nem akart mindent elmondani. Azt mondta, valami történhet - idézi az apa szavait a csakfoci.hu.



A férfi szerint egy átigazolással kapcsolatos vita állhat fia eltűnésének hátterében. A nyáron ugyanis Abdullah egy másik klubbal is tárgyalt, de végül visszalépett a megállapodástól.



"Két ember jött a szállodába, ahol akkoriban megszállt. Az egyikük megfenyegette, hogy késsel leszúrja. Valaki, aki a szállodában dolgozott, hívta a rendőrséget, akik néhány perc múlva megérkeztek, és elvitték a férfiakat. Ezután a fiam megijedt" - idézte fel a thrillerbe illő eseményeket az apa.



A fiút ezek után telefonon hívta fel valaki, aki 50 ezer eurót követelt a klub nevében kártérítésként a visszamondott leigazolás miatt. Abdullah közölte vele, hogy nem fog fizetni.



Az édesapa bízik a magyar rendőrök munkájában, és - jobb híján - reménykedik benne, hogy hamarosan előkerül a fia. Abdullah Hameed Talal korábban több magyar csapatban is játszott, így Mosonmagyaróváron, a TFSE-ben, az Inter CDF-ben, legutóbb pedig a Zalaegerszegi TE második csapatában.