Sport

Atlétikai vb - Világcsúcsok és kiélezett csaták várhatók

Hat év után tér vissza az atlétika csúcseseménye, a szabadtéri világbajnokság Európába, Budapest pedig először ad otthont a világ harmadik legnagyobb sporteseményének, melynek 8,498 millió dollár lesz az összdíjazása.



A sportág vezetői, köztük Sebastian Coe elnök minden szempontból sikeres versenyben bíznak, ami a legutóbbi két vb-ről talán nem feltétlenül volt elmondható; 2019-ben Dohában ugyanis a stadionban még az esti programokon is sok volt az üres szék, tavaly Eugene-ben pedig a foghíjas lelátók mellett az alacsony nézettségi adatok sem tölthették el örömmel a nemzetközi szövetséget (WA).



A csütörtökön a magyar fővárosban szinte egyhangúlag újraválasztott brit sportvezető az M1 aktuális csatornának adott interjúban elégedetten nyilatkozott, dicsérte a szervezők munkáját, a stadiont és a magyarok hozzáállását.



"Minden feltétel adott a jó világbajnoksághoz, szurkolok, hogy jól sikerüljön, az előjelek mindenképp jók!" - mondta az utolsó WA-elnöki ciklusát megkezdő Sebastian Coe.



A feltételek adottak egy kiváló versenyhez, a legfontosabb összetevője a sikeres vb-nek azonban a magas színvonalú versenyek és a csúcsdöntések, ami 2023 produkcióit tekintve szinte borítékolható.



Idén már négy atléta hat számban döntötte meg minden idők legjobbját, s ők valamennyien indulnak a vb-n. Az idei csúcshalmozó a kenyaiak középtávfutója, Faith Kipyegon, aki június elején egy héten belül az 1500 és az 5000 méter világcsúcsát is megfutotta, majd július 21-én egy mérföldön is megtette ugyanezt.



Kipyegon az 1500 és az 5000 rajtjánál is ott lesz, s noha mindkét számban elsőszámú esélyes - előbbiben toronymagasan -, nagy csatára kell felkészülnie. Ott lesz ugyanis - mások mellett - Sifan Hassan a mezőnyben, aki a tokiói olimpiához hasonlóan Magyarországon is triplázni fog, 1500, 5000 és 10 000 méteren is futni fog. Az idén London Marathont nyert sztár a legutóbbi nyári játékokon a két hosszabb távon arany-, a rövidebben bronzérmet nyert, s a vb-n is legalább hasonló babérokra tör.



Az idén világcsúcsot döntő atléták közül papíron előzetesen talán a svédek rúdugrójának, Armand Duplantisnak a sikerére lehet a legbiztosabban fogadni. A rekordot februárban 6,22 méterre javító, olimpiai és vb-címvédő 23 éves ugró egyértelműen a mezőny előtt jár, ő az egyetlen, aki szinte bármikor képes 6 méter fölé jutni.



Férfi súlylökésben az amerikai Ryan Crouser emelkedik ki, a tavaly felállított világcsúcsát idén 23,56 méterre javította, ugyanakkor több komoly kihívója is lesz, többek között a kétszeres világbajnok honfitársa, a magyar felmenőkkel rendelkező Joe Kovacs.

Szakállas csúcsot sikerült megdöntenie júniusban az etióp Lamecha Girmának, aki férfi 3000 m akadályon 7:52.11 percre írta át a legjobb időt, melyet addig, 2004 óta a katari Szaif Szaid Sahin tartott. A csúccsal ugyanakkor "csupán" elsőszámú kihívóvá lépett elő, a favorit ugyanis a Tokióban és Eugene-ben is aranyérmes marokkói Szufian el-Bakkali.



A vb-k leginkább várt számai a férfi és női 100 méter. Előbbiek esetében gyakorlatilag lehetetlen egyetlen esélyest megnevezni, sőt, 7-8 olyan sprinter is van a mezőnyben, aki nyerhet. Tavaly az amerikaiak végeztek az első három helyen, most viszont közülük csak a címvédő Fred Kerley indul, viszont így sem lehetetlen az újabb amerikai "tarolás", mivel Kerley mellett a 200 címvédője - és ott is induló - Noah Lyles és a 2019-es vb-győztes Christian Coleman is futni fog. Viszont az sem lehetetlen, hogy egyikük sem fér fel a dobogóra, idén ugyanis a brit Zharnel Hughes volt eddig a leggyorsabb (9.83 mp), megelőzve a kenyai Ferdinand Omanyalát (9.84 mp) és szintén rajthoz áll a tokiói játékok bajnoka, az olasz Lamont Marcell Jacobs.



A nőknél háromesélyesnek tűnik a harc a leggyorsabbnak járó címért. Méghozzá a tavalyi győztes, elnyűhetetlen Shelly-Ann Fraser-Pryce, a Eugene-ben ezüstérmes, idei ranglistaelső (10.65 mp) honfitársa, Shericka Jackson és az amerikai bajnok, a szezonban 10.71 másodpercet produkáló Sha'Carri Richardsson között.



A budapesti vb-n az egyéni számok bajnokai 70 ezer, az aranyérmes váltók pedig 80 ezer dollárt nyernek, világcsúcsért 100 000 dollár jár.

