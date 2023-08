Sport

Ligák Kupája - Gazdag Dániel felépült, készen áll a Messiék elleni meccsre

Gazdag Dániel, a Philadelphia Union válogatott labdarúgója felépült, és Jim Curtin vezetőedző szerint készen áll az Inter Miami elleni Ligák Kupája-elődöntőre, ahol az argentin sztárral, Lionel Messivel nézhet szembe.



"Gazdag Dániel teljes értékű edzésmunkát végzett, már együtt dolgozott velünk, és jól mozgott. Örülök a visszatérésének, és óriási megkönnyebbülés, hogy nem volt komolyabb a sérülése. Magyar srác, a természeténél fogva kemény, úgyhogy nem fogja kihagyni ezt a meccset" - közölte Curtin a klub közösségi oldalán.



Gazdag múlt kedden sérült meg a New York Red Bulls elleni nyolcaddöntőn, és le kellett cserélni. A bal belső térdszalagja szakadt el részlegesen, amikor becsúszva próbálta megelőzni a védőjét. Csapata végül 11-esekkel továbbjutott, majd - immár nélküle - sikerrel vette a mexikói Queretaro elleni negyeddöntőt is, így következhet magyar idő szerint szerda hajnalban 1 órakor a vendég Inter Miami elleni elődöntő.



Legutóbb a Philadelphia 4-1-re legyőzte a floridai csapatot, de azóta Jordi Alba, Sergio Busquets és az argentin világbajnok Lionel Messi is csatlakozott az együtteshez.



A Ligák Kupájában az észak-amerikai liga (MLS), valamint a mexikói liga csapatai szerepelnek, összesen 47 együttes indult. A 27 éves Gazdag eddig 21 mérkőzésen kilenc gólt szerzett, és kilenc gólpasszt adott.