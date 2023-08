Tragédia a meccs előtt

Görög rendőröket függesztettek fel, horvát drukkereket vettek őrizetbe a BL-selejtező előtti halálos késelést követően

A görög kormány hét rendőrtisztet felfüggesztett, és belső vizsgálatot indított azután, hogy egy görög szurkolót halálra késeltek a kedd estére kiírt, majd a jövő hét szombatjára halasztott AEK Athén-Dinamo Zagreb labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező előtt.



A hatóságok szerdán letartóztattak öt horvát állampolgárt, akik állítólag részt vettek a szurkolói erőszakban. Akkor fogták el őket, amikor megpróbáltak elmenekülni, s egy Olaszországba tartó kompra készültek felszállni.



A rendőrtisztek felfüggesztését a görög közrendvédelmi miniszter azzal magyarázta, hogy a rendőrség "tragikus hibákat" követett el, így engedte, hogy a horvát szurkolók akadálytalanul jussanak el Athénba, és a hatóságok nem tettek lépéseket a már előzetesen valószínűsíthető összecsapások megelőzésére.



Mintegy 200 horvát huligán érkezett a fővárosba, ahol tömegverekedés robbant ki hétfőn a stadion előtt a két klub szurkolói között.



Az összecsapás közben egy 29 éves görög férfit több késszúrás is ért, és belehalt sérüléseibe. A rendőrség csaknem száz garázdát vett őrizetbe, tízen megsérültek, négyen továbbra is kórházban vannak.



A horvát kormány és a Dinamo Zagreb is határozottan elítélte az athéni támadásokat, Athén és Zágráb polgármesterei pedig közös nyilatkozatban szólítottak fel nyugalomra.



A BL-selejtező harmadik fordulójában sorra kerülő párharc előtt a két klub megállapodott abban, hogy nem engednek be stadionjukba vendégszurkolókat. Ennek ellenére mintegy 200 horvát huligán bukkant fel Athénban, akik - a közösségi oldalakra felkerült videók alapján - kisbuszokkal, konvojban utaztak Görögországba. A horvát szurkolók a Nea Filadelfia nevű elővárosban kukákat és ágakat gyújtottak fel, autókat és kirakatokat törtek össze, és több helyen is összecsaptak a helyi bandákkal.



A történtek után az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elhalasztotta a találkozót. Ennek nyomán jövő kedden az eredetileg visszavágónak kiírt zágrábi meccs lesz a párharc első felvonása, az UEFA pedig kedden este közölte, hogy Athénban jövő szombaton rendezik a visszavágót.