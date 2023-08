Sport

Halálra késeltek egy szurkolót a Bajnokok Ligája-selejtező előtt

Egy horvát szurkolót halálra késeltek a kedd esti AEK Athén-Dinamo Zagreb labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező előtt.



A görög fővárosban hétfőn összecsaptak a két csapat huligánjai, egy 22 éves horvát férfit több késszúrás is ért, és belehalt sérüléseibe. A rendőrség 96 garázdát vett őrizetbe, nyolcan kórházba kerültek.



A BL-selejtező harmadik fordulójában sorra kerülő mérkőzés előtt a két klub megállapodott abban, hogy nem engednek be stadionjukba vendégszurkolókat. Ennek ellenére mintegy 150-200 horvát huligán bukkant fel Athénban, akik - a közösségi oldalakra felkerült videók alapján - kisbuszokkal, konvojban utaztak Görögországba.



Egyelőre nem tudni, hogy a görög rendőrök miért nem avatkoztak közbe a határnál vagy az autópályán. A horvát szurkolók a Nea Filadelfia nevű elővárosban kukákat és ágakat gyújtottak fel, autókat és kirakatokat törtek össze, és több helyen is összecsaptak a helyi bandákkal.



Egyelőre az is kérdéses, hogy megrendezik-e a 20.45 órára kiírt mérkőzést.