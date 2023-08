Sport

Bemutatkozott a budapesti atlétikai vb kabalafigurája, Youhuu

Bemutatkozott Youhuu, a rackajuh, az augusztus 19-én rajtoló budapesti atlétikai világbajnokság kabalafigurája, amely a szervezők szerint életre szóló élményt biztosít majd a versenyre kilátogatóknak.



"Csodát mutatunk, csoda lesz maga Youhuu tevékenysége is és az egész világbajnokság, ami itt vár ránk 15 nap múlva" - mondta a pénteki sajtóeseményen Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója, majd hozzátette: "Youhuuval együtt lenni élmény, és azt szeretném, ha 400 ezer ember itt a helyszínen megtapasztalná: őt látni, a mókamestert megtapsolni, vele együtt nevetni, az egy óriási élmény, sőt talán nem túlzás azt állítani, hogy egy életre szóló élmény".

Fotók: MTI/Soós Lajos

Németh Balázs úgy fogalmazott: a kabalafigurának kulcsszerepe lesz abban, hogy a "világ valaha volt legszórakoztatóbb világbajnokságára" kerüljön sor augusztus 19. és 27. között Budapesten, ehhez több zenész, mutatványos, attrakció és játék is hozzájárul majd.



"Ahhoz, hogy ez legyen a legjobb világbajnokság, szükségünk van egy ilyen gyönyörű létesítményre, nagyságrendileg 400 ezer szurkolóra, elképesztő képességekkel megáldott sportolókra és a fergeteges hangulatra is, melynek hangulatfelelőse Youhuu, a rackajuh lesz, aki rendkívül szórakoztató és magával ragadó" - mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, majd Németh Balázzsal együtt beinvitálták a Nemzeti Atlétikai Központba a kabalafigurát, amely a MATE-GEAC fiatal atlétáival vonult be a pályára, és adott ízelítőt "csintalan természetéből".



"Az első igazán meghatározó emlékem Heróhoz, a sündisznóhoz fűződik, aki nemcsak egy kabala volt integetve, passzív résztvevőként a sporteseményen, hanem egy igazi sztár, show-elem és személyiséggel rendelkező szereplő, és alapvetően határozta meg a vb dinamikáját és a szurkolók hangulatát" - elevenítette fel emlékeit Baji Balázs az MTI-nek a 2017-es londoni vb-ről, amelyen bronzérmet nyert 110 méteres gátfutásban.



"Nagyon nehéz és nagyon fontos szerepe van a kabalának, és néhány apró pillanatban még meghatározóbbá, emlékezetesebbé tudja tenni a vb élményét a nézőknek: például egy célbaérkezésnél, egy világbajnoki érem eldőlésének pillanatában megjelenik és jó értelemben véve kihasználja ezt a momentumot, ebben pedig Youhuu teljesen profi" - hangsúlyozta Baji Balázs, aki azt is elárulta, hogy az egyik legígéretesebb napnak az augusztus 20-a ígérkezik, amelyen nagyon bízik a kalapácsvető Halász Bence sikerében, de nincs olyan nap, amit ne nézne szívesen, mivel minden nap lehet majd magyar atlétának szurkolni.



A budapesti vb-t, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén rendezik.