Vizes vb - Sós: átlagosnak mondható szereplés volt

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint átlagosnak mondható szereplést produkált a magyar úszóválogatott a vasárnap befejeződött fukuokai vizes világbajnokságon.

A szakember a csapat egyetlen érmét szerző, a 200 méter háton győztes Kós Hubert kapcsán azt emelte ki az M1 aktuális csatornának adott interjúban, hogy elsősorban éremesélyben gondolkodtak, az "arany nem volt több, mint emberi vágy".



Sós úgy vélte, a 20 éves versenyző leginkább annak köszönheti a fejlődését, hogy bekerült egy olyan csapatba, melyben nyolc-tíz hozzá hasonló úszó van. Kifejtette, Kós előző edzője, Magyarovits Zoltán az egyik legjobb utánpótlás szakember, így kiváló alapokkal költözött az Egyesült Államokba, ahol fél éve a legendás Michael Phelps edzője, Bob Bowman irányításával készül az Arizona State egyetemen.



"Kós hét tizeddel nyert, ez az ökölvívás nyelvén KO volt, ráadásul nagyságrendekkel fiatalabb, így az idő mindenképpen neki dolgozik" - mondta Sós a 200 méter hát döntőjéről, melyben a magyar aranyérmes a 28 esztendős, négyszeres olimpiai bajnok Ryan Murphyt előzte meg, majd a tavaly még 200 méter vegyesen Európa-bajnok Kós jövőjéről is beszélt. "Hiú ábránd, ha valaki azt hiszi, hogy Kós feladta a vegyesúszást, inkább csak szélesedik a repertoárja".



A szakvezető kitért a vb-t kihagyó olimpiai, világ- és Európa-bajnok Milák Kristófra is. Ismét hangsúlyozta, emberileg érthető a döntése, példaként említette, hogy sok nagy sztár "állt fejre", így a tavaly Budapesten világcsúcsokat úszó román David Popovici ezúttal dobogóra sem állt, míg a hétszeres olimpiai bajnok Caeleb Dressel az amerikai csapatba se tudott bekerülni.



A magyar medencés úszók Kós Hubert 200 méter háton aratott győzelmének köszönhetően egy éremmel zárták a viadalt, így nem szakadt meg a sorozat, továbbra is minden világbajnokságról legalább egy dobogós helyezéssel tértek haza, az aranysorozat pedig 2009 óta tart.