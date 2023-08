Sport

Vívó-vb - Gémesi Csanád: a legjobbkor szakítottuk meg a dél-koreaiak sorozatát

Gémesi Csanád friss világbajnok kardvívó szerint a magyar válogatott a legjobb időpontban szakította meg a dél-koreai együttes győzelmi sorozatát, miután a vasárnap véget ért milánói olimpiai kvalifikációs vb múlt pénteki napján megverte a döntőben az ázsiaiakat.



A 36 éves vívó az M1 aktuális csatornának kedd este azt mondta: a csapat számára "remélhetőleg komoly áttörést jelent", hogy az előző négy vb-n győztes dél-koreai kardozók ellen sikerült 2007 után ismét aranyérmet nyerni.



"Ennél jobbkor nem szakíthattuk volna meg a szériájukat, hiszen az olimpia itt van a nyakunkon, nekünk pedig az a célunk, hogy Párizsból mi hozzuk haza azt az aranyérmet" - jelentette ki Gémesi, aki Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással és Decsi Tamással együtt 45-42-re verte a dél-koreaiakat a fináléban.



"Ezen a vb-n megtapasztaltuk, hogy mi hiányzik az olimpiai aranyéremhez, ezeket a tapasztalatokat pedig össze fogjuk gyűjteni és felhasználjuk majd annak érdekében, hogy Párizsban sikeresek legyünk" - mondta Gémesi, aki úgy fogalmazott, régóta várta már, hogy sikerüljön aranyérmet szereznie a csapattal, és a milánói győzelem számára az egyik legértékesebb a kardválogatott eddig elért eredményei közül.



A magyar kardcsapat sorozatban a hatodik vb-t zárta éremmel. Az előző ötön négyszer második, egyszer harmadik lett: 2016-ban az oroszoktól, 2017-ben, 2019-ben, és 2022-ben a dél-koreaiaktól kapott ki a döntőben, 2018-ban pedig bronzérmet szerzett. Legutóbb 2007-ben, Szentpéterváron volt vb-győztes az együttes, amelynek már akkor tagja volt Szilágyi és Decsi.

Az összesen négy magyar éremmel - három arannyal és egy bronzzal - zárult milánói vb-ről Csampa Zsolt, a hazai szövetség elnöke azt mondta, a férfi és a női válogatottak tagjai is kitettek magukért a tíznapos esemény során. Kiemelte, ha egyéniben rosszabb volt egy-egy szereplés, csapatban akkor is tudták a magyar vívók, "hogy oda kell állni egymás mögé és segíteni, támogatni kell a másikat".



"Hosszú, nehézségektől sem mentes felkészülési időszak előzte meg ezt a vb-t, amelyen megjártuk a mélységeket és a magasságokat is. Ki kell emelni a háttérben dolgozó stábtagokat is, akik hozzáadják az egészhez mindig azt a pluszt, ami segíti a versenyzőinket az eredményes szereplésben" - jelentette ki az elnök, és hozzátette: látható volt, hogy a magyarok csapatban a legerősebbek, és úgy vélte, a párbajtőröző Koch Máté aranyérme "mindenkit meglepett egy kicsit".



A milánói vb-n Koch és a férfi kardcsapat mellett győzött címvédőként a Márton Anna, Pusztai Liza, Battai Sugár, Szűcs Luca alkotta női kardcsapat, illetve harmadik lett egyéniben Szilágyi.



A magyarok a három arany- és egy bronzéremmel az olaszok mögött második helyen végeztek a vb éremtáblázatán, három aranyat pedig ezt megelőzően az 1991-es, budapesti vb-n nyertek.