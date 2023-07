Borzalmas tragédia

68 emeletet zuhant - szörnyethalt a francia "Pókember"

Meghalt a harmincéves Remi Lucidi, aki az utóbbi években több felhőkarcolót, magas építményt is megmászott, és különböző mutatványokat hajtott végre a tetejükön - írja az Index.



A francia férfit Remi Enigma néven ismerték a közösségi médiában, és a múlt hét csütörtökön, egy hongkongi felhőkarcoló-lakóépület, a 68 emeletes (körülbelül 220 méter magas) Tregunter Tower tetejére mászott fel.



A biztonsági őröknek a francia férfi állítólag azt mondta, hogy a 40. emeletre megy fel egy barátjához, akit meg is nevezett (az illető utóbb azt mondta, nem is ismerte Lucidit). Az épületben lévő kamerák szerint Lucidi a 49. emeletig liftezett fel, onnan pedig lépcsőn ment fel a 68. szintre, ahonnan aztán lezuhant.



Hogy pontosan hogyan, az egyelőre nem egyértelmű, de a South China Morning Post úgy tudja, Lucidi feltörte a tetőre vezető zárt ajtót, majd kimászott az épület oldalára. Valószínűleg valamilyen mutatványt akart ott végrehajtani, amikor bajba keveredett, és az egyik lakás ablakán dörömbölve próbált meg segítséget kérni. Egy nő meg is látta őt, de nem tudott rajta segíteni, mert nem sokkal később kicsúszott a lába alól a talaj, és lezuhant.



A holttesténél megtalálták a kameráját, amelyből a jelek szerint épen került elő a memóriakártya, és rajta voltak a korábbi mutatványairól készült videók. A férfi utoljára egy másik hongkongi épület tetejéről posztolt az Instagramján, még pár nappal a csütörtöki incidens előtt.