Vívó-vb - Márton Anna: szerettem volna megmutatni, mire vagyok képes

A világbajnoki címét megvédő magyar női kardcsapat minden tagja hozzátette a magáét az újabb győzelemhez, mindegyiküknek volt kiemelkedő teljesítménye a milánói vb-n, így nem okozott gondot egy-egy kevésbé sikerült asszó.



Egyetlen ellenfél sem jutott el negyven tusig, így érthetően elégedetten értékeltek a csapattagok pár perccel a döntő után.



"Úgy mentem fel a pástra, hogy nagyon szeretném, hogy kijöjjön belőlem az, amit tudok, mert kemény volt az elmúlt két hónap. Volt úgy is, hogy nem tudok eljönni erre a vb-re. Ez alatt az időszak alatt sokan támogattak, de sokan azért ellenem is voltak, úgyhogy mindenképpen szerettem volna ezeknek az embereknek megmutatni, mire vagyok képes" - mondta Márton Anna, aki 28 évesen az egyébként fiatal csapat rangidőse.



A korábbi vb-bronz- és Eb-ezüstérmes a tokiói olimpián sérült térddel negyedik lett, majd műtétek, hosszú rehabilitáció és szülés után idén januárban tért vissza, de aztán kiderült, hogy nem jött rendbe a térde. A júniusi Európa Játékokat kihagyta, és most speciális térdrögzítővel vívott. A női kardcsapat tavalyi vb-győzelménél még nem lehetett ott.



"Nyilván volt egy kis hiányérzetem, hogy a lányok pont akkor nyertek, amikor nem voltam a csapatban, de hihetetlen büszke voltam rájuk már tavaly is. Idén is hihetetlen büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy ebben a csapatban lehetek. Rohadtul kell dolgoznom, hogy tartsam velük a lépést" - árulta el.



Kiemelte, hogy tudta élvezni a vívást, ami számára mindig a legfontosabb egy versenyen.



"Amit a csapattársaim ma véghez vittek, arra szavak nincsenek. Szerintem azért is tudott belőlem ez a teljesítmény kijönni, mert annyira magukkal vittek. Annyira élvezem, hogy velük tudok egy csapatban vívni, hogy igazából nem tudtam rosszat csinálni" - tette hozzá.

Szűcs Luca úgy érezte, a saját elvárásainak majdnem teljesen meg tudott felelni ezen a napon, bár éppen a döntőben, ahol egy asszót vívott, nem úgy ment neki, ahogy szerette volna.



"Kicsit rástresszeltem, hogy most tudunk-e címet védeni, vagy sem. Itt is az elején jól ment, de aztán kicsit szétestem. Amiatt viszont nagyon boldog vagyok, hogy előtte nagyon magabiztosan és stabilan sikerült megnyerni az asszóimat. Illetve volt, amit meg is fordítottam, amire korábban még nem volt példa" - értékelte teljesítményét.



Pusztai Liza, aki rendszerint a mérkőzések befejező embere, úgy fogalmazott: nem véletlen, hogy ez a feladat rá hárul.



"Én is néha meglepődök, hogy ilyenkor hogy tudom befejezni. Most sem értettem, felálltam a pástra és annyira ki tudtam zárni mindent, pedig nagyon ideges voltam ennél a döntőnél. Szerintem látszódott is a vívásomon, hogy teher volt rajtam, hogy ez már a döntő. De aztán egyszerűen olyan magabiztosan, mindent elfelejtve és odakoncentrálva sikerült felállnom a vb-döntőt befejezni, hogy még saját magamat is megleptem" - ismerte el.



A dél-koreaiak elleni elődöntőben szerinte élete egyik legjobb vívását produkálta.



"Az is kellett hozzá, hogy itt most döntőt vívhassunk. Összeségében hibátlan nap volt" - szögezte le.



Battai Sugár, aki a döntőben két asszóját megnyerte, egyet pedig döntetlenre hozott, úgy vélte, biztosan nagyon kellett a győzelemhez, hogy ilyen stabilan tudta hozni a három asszóját.



"Szerintem a korábbi asszókban azért volt megingás, mert kicsit görcsösebben vívtam, mint kellett volna. Talán azért, mert bennem volt, hogy nagyon akarom. A döntőben ezt a stresszt, görcsöt le tudtam vetkőzni és nagyon felszabadultam vívtam. Abszolút felszabadító volt, hogy tavaly is megvertük a franciákat, és nekünk ezek után nincs vesztenivalónk, legrosszabb esetben ezüstérmesek leszünk."