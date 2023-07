Sport

Vizes vb - Vereség az amerikaiaktól, hatodik a női vízilabda válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott ötméteresekkel 15-13-as vereséget szenvedett az olimpiai bajnok amerikai csapattól, így a hatodik helyen végzett a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.



Az már korábban eldőlt, hogy a gárda nem szerez indulási jogot a párizsi olimpiára, a tornáról ugyanis csak a két döntős, a holland és a spanyol gárda biztosította helyét a jövő évi, párizsi játékokra.



A 2015-ben kinevezett Bíró Attila szövetségi kapitány irányítása alatt először nem végzett az első öt között a csapat nagy világversenyen.



Eredmények:

női vízilabdatorna:

az 5. helyért:

Egyesült Államok-Magyarország 15-13 (4-2, 1-3, 5-4 1-2) - ötméteresekkel: 4-2

gólszerzők: Raney 3, Musselman, Roemer 2-2, Fattal, Sekulic, Steffens, Neushul 1-1, illetve Keszthelyi 4, Máté 2, Szilágyi, Leimeter, Garda, Parkes, Faragó 1-1



Magyarország:

Magyari - Vályi, Gurisatti, Parkes, Keszthelyi, Hajdú, Garda - cserék: Faragó, Mahieu, Máté, Leimeter, Szilágyi



Egy évvel ezelőtt szintén találkozott egymással a két csapat a magyarországi világbajnokságon, de akkor a Margitszigeten az aranyérem, most viszont csak az ötödik hely volt a tét. Tavaly az amerikaiak a vízilabda Mekkájának nevezett szentélyben 9-7-re diadalmaskodtak.



Bíró Attila szövetségi kapitány az utolsó mérkőzésre Rybanska Natasát és Dömsödi Dalmát nem nevezte a 15 fős keretből.



Úgy tűnt, az amerikaiak gyorsan szeretnék eldönteni az összecsapást, hiszen a negyed felére három góllal elléptek (3-0), az első magyar gól gyakorlatilag helyzet nélkül született meg, Keszthelyi Rita távolról lőtt a hálóba egy szabaddobást. A magyarok Máté Zsuzsanna bombájával két gólra felzárkóztak, az amerikaiaknak viszont így is volt még egy óriási lehetőségük, a végletekig kijátszott fór végén azonban pont a dudaszó előtt kicsúszott a center kezéből a labda.



A második negyed magyar gólokkal indult, előbb Szilágyi Dorottya egy szép ejtéssel értékesítette a lefordulást, majd Máté Zsuzsanna remek kapáslövéssel pattintott a rövidbe, kiegyenlítve ezzel (4-4). Mindkét csapat rengeteget blokkolt, a kapusok hosszú percekig csak a kidobásokkor értek labdába, aztán viszont Leimeter Dóra gyönyörűen fordult le védőjéről és még az amerikai hálóőr mellett is eltempózva talált be. A magyarok nem sokáig örülhettek a vezetésnek, az amerikaiak egy szép fór megjátszással egyenlítettek, igaz, ezt megelőzően inkább a magyaroknak kellett volna jönniük kidobással - Bíró Attila sárga lapot is kapott az eset reklamálásáért (5-5).

A térfélcsere után megint egy fél negyed előny adtak a magyarok riválisuknak, akik két emberelőnyös góllal léptek el (7-5). Keszthelyi fórból szépített, de a túloldalon azonnal válaszolt korábbi UVSE-s csapattársa, Maggie Steffens. Garda Krisztina hatalmas lövésével megint egyre jött fel a magyar válogatott, majd újra Keszthelyi villant és egyenlített (8-8). Az olimpiai bajnok már a második kettős fórját értékesítve szerezte meg újra a vezetést, ötméteresből pedig növelte azt. A magyar reményeket Keszthelyi tartotta életben, ezúttal beúszás után közelről pöccintett a hálóba.



A záró nyolc perc elején a magyarok fórt hibáztak, az amerikaiak viszont nem tették meg ezt a szívességet (11-9). Vályi Vanda kiállítását követően az amerikai szövetségi kapitány időt kért, a figurába azonban hiba csúszott. A túloldalon ugyanakkor Parkes Rebecca egy gyönyörű húzással szerzett gólt. Az amerikaiak újabb emberelőnyt rontottak el, elöl viszont lejárt a magyarok támadóideje. A magyar csapat hosszú idő után újra egyenlített, Faragó Kamilla fórból pattintott a hálóba.



Az amerikaiak egy perccel a vége előtt megint előnybe kerültek, de a labda a felső lécen csattant, ráadásul visszaúszás közben kiállították egy játékosukat. Bíró Attila 41 másodperccel a vége előtt időt kért, de nem sikerült élni a lehetőséggel, jöhettek az ötméteresek.



A párbajra az amerikaiak kapujába Asleigh Johnson érkezett, vele szemben előbb Faragó a felső lécre lőtte a labdát, majd Hajdú Kata is hibázott. Az amerikaiaktól senki nem rontott, így megnyerték a helyosztót.



"Talán még többet kellett volna tennünk annak érdekében, hogy szerencsésebbek legyünk, de a mérkőzés második felében sokkal több élet volt a csapatban, mint az elsőben, és talán pontosabbak is voltunk" - értékelt az M4 Sportnak Bíró Attila. - "A végére kipontozódott két játékosunk és nem tudtam azokat beállítani, akiket szerettem volna, de nem fogok mentségeket keresni, az ötmétereseket be kellett volna lőni" - tette hozzá.



A szövetségi kapitány azt is elmondta, hogy a felkészülési időszakban sérülések miatt egyetlen alkalommal sem tudtak teljes létszámban gyakorolni azokat az elemeket, amelyeket végül a vb-n igyekeztek alkalmazni.



"Ez egy ilyen szezon volt, de bízom abban, hogy a jövőben nem keresztezi majd az utunkat ennyi sérülés" - fogalmazott.