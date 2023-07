Siker!

Vívó-vb - Aranyérmes a párbajtőröző Koch Máté

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Koch Máté aranyérmet nyert a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a milánói olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.



A világranglista 12. helyezettjeként kiemeltként a 64-es főtáblán kezdett, ahol koncentrált, ugyanakkor szórakoztató vívással a svéd Linus Islas Flygare, Andrásfi Tibor, a luxemburgi Flavio Giannotte és Siklósi Gergely legyőzésével jutott el az elődöntőig.



A főpáston is folytatta remeklését, továbbra is "volt hegye", ennek eredményeként simán verte a kazah Ruszlan Kurbanovot.



Az aranyéremért az idei Európa-bajnokkal, Davide Di Verolival mérkőzött. Az olasz a másik elődöntőben a címvédő és Tokióban olimpiai aranyérmes francia Romain Cannone-t búcsúztatta simán.



A döntőben az első három tust a 21 éves olasz adta, de 23 esztendős ellenfele még az első három perc lejárta előtt 3-2-re felzárkózott. Komoly taktikai ütközet zajlott a páston, minden tusért meg kellett dolgozni. Koch fordított, majd a második szakasz 6-6-nál ért véget. A számbeli fölényben lévő hazai szurkolók szinte "felrobbantották" a csarnokot minden olasz találatnál, de a magyar tábor is hangos volt, amikor Koch Máté gyújtott lámpát.



A második szünet után a magyar párbajtőröző egy kitörésnél földet szúrt, jelezte is azonnal, hogy nincs tus, amiért nagy tapsot kapott.



Nem kockáztatott egyik fél sem, passzivitás miatt jöttek is a sárga lapok, de aztán Koch eltalálta Di Veroli lábát, majd villámgyors akciókkal apránként gyűjtögette pontjait. Negyven másodperccel a vége előtt már 9-6-ra vezetett, aztán következett a szokásos, mozgalmas hajrá. Tíz-hét után két-három másodpercenként estek a találatok, de Koch idegei rendben voltak, távol tartotta az olaszt, sőt a végére növelte előnyét, végül 14-10-re győzött. Az üdvözlés után a magyar tábor a pástra szaladt és Kochot a magasba dobálva ünnepelte a jól megérdemelt diadalt.



Ezt megelőzően 2019-ben avattak magyar győztest ebben a szakágban, akkor, Budapesten a most ötödikként záró Siklósi győzött, akit ezúttal a negyeddöntőben Koch búcsúztatott.



Ez a magyar küldöttség második érme a milánói világbajnokságon. Egy nappal korábban Szilágyi Áron harmadik lett kardban.

Eredmények:

a 64 között:

Siklósi Gergely-Matthew Cooper (brit) 15-5

Koch Máté-Linus Islas Flygare (svéd) 15-7

Andrásfi Tibor-Christopher Kelly (svéd) 13-6

a 32 között:

Siklósi-David van Nunen (holland) 15-7

Koch-Andrásfi 15-7

a 16 között:

Siklósi-John Edison Rodriguez (kolumbiai) 14-5

Koch-Flavio Giannotte (luxemburgi) 15-8

negyeddöntő:

Davide Di Veroli (olasz)-Francisco Limardo (venezuelai) 15-12

Romain Cannone (francia)-Niko Vuorinen (finn) 15-9

Koch-Siklósi 15-12

Ruszlan Kurbanov (kazah)-Valerio Cuomo (olasz) 15-12

az elődöntőben

Di Veroli-Cannone 15-5

Koch-Kurbanov 15-11

döntő:

Koch-Di Veroli 14-10

A végeredmény: 1. Koch Máté, 2. Davide Di Veroli, 3. Romain Cannone és Ruszlan Kurbanov, 5. Siklósi Gergely, ...28. Andrásfi Tibor, ... 98. Nagy Dávid