Siker

Vizes vb - Az amerikaiak legyőzésével négy között a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott a hat gólt szerző Zalánki Gergő vezérletével 13-12-re nyert az amerikai csapat ellen a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság keddi negyeddöntőjében, ezzel bejutott a négy közé.



Varga Zsolt együttese csütörtökön a címvédő spanyol és a francia csapat összecsapásának győztesével találkozik.



Az elődöntős mérkőzésnek már az olimpiai kvóta is a tétje, ugyanis a világbajnokságról a két finalista biztosítja helyét a jövő évi, párizsi játékokra.



Eredmények:

férfi vízilabdatorna, negyeddöntő:

Magyarország-Egyesült Államok 13-12 (4-4, 3-1, 3-2, 3-5)

gólszerzők: Zalánki 6, Manhercz 3, Molnár E., Német, Nagy Á., Varga Dé. 1-1, illetve Bowen 4, Hooper 3, Daube 2, Dodd, Woodhead, Irving 1-1



Magyarország:

Vogel - Varga Dé., Molnár E., Nagy Á., Jansik Sz., Zalánki, Vámos - cserék: Német, Manhercz, Pohl, Fekete, Angyal



A két csapat legutóbb három héttel ezelőtt a világkupa Los Angelesben rendezett szuperdöntőjének bronzmérkőzésén találkozott egymással. A magyarok "először" ötméteresek után nyertek, ám a hazaiak óvása miatt - egy kiállítás után a bírók túl hamar engedték vissza a magyar játékost - az utolsó 4:24 percet két órával később újrajátszották, és ezt követően az amerikaiak szerezték meg a harmadik helyet.



Varga Zsolt szövetségi kapitány a 15 fős keretből, akárcsak az Európa-bajnok horvátok ellen megnyert csoportmeccsen, ezúttal is a Vigvári testvéreket, Vendelt és Vincét hagyta ki.



A magyarok szerezték meg a vezetést a találkozón - amelyet a lelátóról figyelt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is -, Molnár Erik szedte össze a kipattanót és pofozta a labdát a hálóba. A túloldalon gyorsan jött a válasz Alex Bowen kapáslövésével, de Zalánki Gergő már éppen a fór vége után kilőtte a jobb alsót. A rivális magabiztosan használta ki Angyal Dániel kiállítását, majd a gólszerző Hannes Daube akcióból is betalált, így először előnybe került. Elől Német Toni harcolt ki egy fórt, amit egyetlen passz után Zalánki használt ki kíméletlenül. A tengerentúliak kettős létszámfölényben szerezték újabb góljukat, Manhercz Krisztián azonban akcióból azonnal egyenlített.

A második negyedből több mint öt perc pörgött le gól nélkül, amikor Ben Hallock, a Bajnokok Ligája-győztes Pro Recco centere megütötte Vámos Mártont, és brutalitásért végleg kiszállt a meccsből, ráadásul csapata így négy percre emberhátrányba került. A szabályok értelmében még ötméterest is lőhettek az említett szituációban egyébként védekező magyarok, Zalánki pedig nem hibázott. A hosszú létszámfölényben lévő magyarok Manhercz révén a meccs során először kettővel elléptek, sőt, a Marseille-be igazoló olimpiai bronzérmes a következő támadásból 7-4-re alakította az eredményt. Az amerikaiak 16 másodperccel a félidő előtt szépítettek - közben Vogelt állították ki, így Jansik úszott a kapu elé, de csak az egyik kezét használhatta alkalmi kapusként.



A még mindig hátrányban lévő amerikaiak szerencsés góllal kezdték a harmadik felvonást, fél perccel később pedig Dylan Woodhead bombája után már az egyenlítést ünnepelték, ekkor már azonos létszám mellett. A kisebb holtponton Zalánki a negyedik találatával segítette át a csapatot, az ellenfél ötméteresből egyenlíthetett volna, de Vogel kivédte Daube lövését. Nem sokkal később a magyar kapusnak újra egy büntetővel kellett szembenéznie, de Max Irving sem tudott túljárni az eszén. Elöl újra Zalánki villant, rövid sarkos lövésétől még a kapu is jó két méterre elmozdult. A magyar klasszis tarthatatlan volt és újabb balkezes bombájával visszaállította a legnagyobb, háromgólos különbséget (10-7).



A záró nyolc perc újabb amerikai ötméteressel indult, Vogel azonban megbabonázta Daubét, aki a felső lécre lőtt, a túloldalon viszont érkezett Nagy Ádám, aki akcióból talált be. A rivális Irving góljával fórból zárkózott, Német azonban centerből birkózta be magát, lövése pedig valósággal átvánszorgott a képzeletbeli gólvonalon. Az újabb amerikai büntetőhöz Bowen úszott oda, és megtörte a "Vogel-átkot". Kimaradt magyar előny után Bowen értékesítette az amerikai fórt, de kiállítása alatt Varga Dénes is betalált.



Molnár Erik eldönthette volna végleg a meccset, egyedül úszott a kapussal szemben, de nagyon csúnyán elrontotta a helyzetet, a hálóőr szerelni tudta őt, a túloldalon pedig Hopper gólt lőtt. Kontra ítéletet magyar kiállítás követett - a kapitány Jansik pontozódott ki -, majd Németet is kiküldték, kettős előnyben pedig egy gólra jöttek fel az amerikaiak 89 másodperccel a vége előtt.



A bírók újabb kontrát fújtak, ezúttal Nagy Ádámot küldték ki hátul, az amerikai lövés azonban kapu fölé szállt. Az időmérőn 36 másodperc maradt, ráadásul emberelőnybe kerültek a magyarok, s bár Zalánki próbálkozása fölé ment, a megmaradt 12 másodpercben az amerikaiak már nem tudtak kapura lőni.