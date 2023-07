Sport

Cselgáncs Mesterek Kupája - Sztárparádé lesz a Papp László Sportarénában

Tizennégy olimpiai és harmincöt világbajnok már biztosan ott lesz a mezőnyben augusztus 4. és 6. között a Papp László Sportarénában sorra kerülő cselgáncs Mesterek Kupáján, amely az idei év legtöbb pontot adó ötkarikás kvalifikációs versenye lesz.



A magyar szövetség hétfői hírlevele szerint minden idők egyik legerősebb mezőnye lép majd tatamira a viadalon, amelyre minden súlycsoportban a világranglista legjobb harminchat dzsúdósa kapott meghívást.



A legnagyobb sztárok közül Budapestre érkezik az egyaránt kétszeres olimpiai bajnok francia Clarisse Agbegnenou és cseh Lukas Krpalek, továbbá a négyszeres világbajnok japán Naohisza Takato is.



Nem lesznek ott ugyanakkor a mezőnyben a Tokióban ugyanazon a napon ötkarikás aranyérmet szerzett Abe testvérek, Hifumi és Uta, akik már a jövő nyári olimpiára koncentrálnak, illetve kihagyja a budapesti viadalt a sportág klasszisa, a 11-szeres világbajnok francia Teddy Riner is.



A magyar csapat huszonkét fős lesz, indul a viadalon az összes olyan cselgáncsozó, akinek esélye van kijutni Párizsba, továbbá lehetőséget kapnak a második vonal és az utánpótlás legjobbjai is.