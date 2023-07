Sport

Tóth Amarissa: a meccs hevében elragadtak az érzelmeim és a pillanat

Tóth Amarissa második körös búcsúját követően elnézést kért a Budapesten zajló, 250 ezer dollár (86 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztorna első fordulójában legyőzött kínai ellenfelétől, Csang Suajtól.



"Nem gondoltam volna, hogy pályafutásom első WTA-főtáblás sikere ekkora vihart kavar. Nagyon sajnálom a történteket, tisztelem Csang Suajt játékosként és emberként is. Soha nem állt szándékomban tiszteletlennek lenni, bántani vagy felzaklatni senkit, kiváltképpen az ellenfelemet" - mondta a 20 éves magyar játékos a keddi meccséről, miután csütörtökön kiesett.



Kedden a nyitókörben 5:5-ös állásnál a második helyen kiemelt Csang Suaj egy kereszt tenyerese után a vonalbíró outot ítélt, majd a székbíró is megerősítette ezt, Csang azonban továbbra is hevesen reklamált, mert meggyőződése szerint a labda a vonalon pattant. A pályára kérette a torna supervisorát (versenyigazgatóját) is, aki azonban közölte: nem az ő feladata megítélni, hogy a labda kint volt-e vagy sem. A játék folytatódott, majd a következő labdamentet követően Tóth Amarissa a nyomhoz sétált és a lábával eltüntette, ezt azonban ellenfele zokon vette. A hazai játékos megnyerte az ominózus játékot - elvette Csang adogatását -, amellyel 6:5-re vezetett az első játszmában, riválisa azonban - akit láthatóan nagyon megviseltek a történtek - nem vállalta a folytatást. A női versenyeket szervező WTA csütörtökön közölte, megvizsgálja, mi történt a mérkőzésen.



A világranglistán 548. helyen álló, a magyar fővárosban szabadkártyával induló Tóth Amarissa elsősorban a meccs utáni ünnepléséért kért elnézést:



"Tisztában vagyok vele, hogy nem kellett volna úgy ünnepelnem, ahogy a meccs után tettem, ezt sajnálom. A meccs hevében elragadtak az érzelmeim és a pillanat. A teniszre koncentráltam, nem így akartam nyerni" - jelentette ki Tóth, aki hozzátette, reményei szerint lesz lehetősége beszélgetni Csang Suajjal, és elmondani neki, milyen rosszul érzi magam, hogy a meccsük így ért véget.



Tóth Amarissa a csütörtöki nyolcaddöntőben alulmaradt az ukrán Katerina Baindllal szemben, így búcsúzott a tornától.