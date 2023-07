Sport

A lábával eltörölte a vitatott labda nyomát a magyar teniszező, sírva adta fel a meccset az ellenfele - videó

Botrányba fulladt a Római Teniszakadémián zajló Hungarian Grand Prix női tenisztorna egyik magyar érdekeltségű mérkőzése kedden, amelyet Tóth Amarissa nyert meg a kínai Csang Suaj ellen - írja a Hvg.hu. A második kiemelt, a világranglistán 28. játékos az első szettben, 6:5-ös állásnál pánikrohamra hivatkozva feladta a küzdelmet.



Ezt megelőzően a főbíró - a vonalbíróra hallgatva - úgy ítélte meg, hogy Csang egyik labdája kint volt, nem jár érte pont. A televíziós felvétel azonban arról tanúskodik, hogy az ítélet téves volt: a labda csípte a vonalat. Az operatőr még rá is közelített a nyomra, amelyet a salakon hagyott.

Wow this is one of the worst line calls and poorly handled situations I've seen. Awful https://t.co/xtVYzEgSg8 — Jamie Loeb (@jloeb308) July 18, 2023

Csang hosszasan reklamált - emiatt a közönség egy idő után nemtetszését fejezte ki -, a torna felügyelőjét is be akarta hívni, remélve, hogy majd felülbírálja a székbírói döntést. A játék végül ment tovább, de a vita is folytatódott, mire a tornán szabadkártyával induló, a világranglista 548. helyén álló, élete első WTA-főtáblás meccsét játszó magyar teniszező odasétált a nyomhoz, és a lábával eltörölte. Annak ellenére, hogy Csang hangosan kérlelte, ne tegye, majd kérdőre is vonta. Tóth úgy válaszolt: "Azért csináltam, mert problémázol."



A párosban kétszeres Grand Slam-győztes ezután elveszítette az adogatását, majd ápolást kért, végül könnyek között jelezte, hogy nem folytatja. Mielőtt azonban elhagyta a pályát, a székbíróval és a magyar játékossal is kezet fogott. Utóbbi karjait a magasba emelve ünnepelte meg a győzelmét.

Shocking scenes in Budapest:



Facing a local player, Zhang Shuai got robbed in a mark at 5-5, complained about the situation, was ignored and then booed. Retired minutes later with a panick attack - she admitted some mental health concerns recently. pic.twitter.com/JksMUzOHsI — José Morgado (@josemorgado) July 18, 2023

Ezért, és a nyom elsöpréséért is sokan kritizálták a meccs után. Alja Tomljanovic például "tökéletesen undorító viselkedésnek" minősítette a tettét. "Suaj jobb ember sokunknál azért, hogy kezet rázott a bíróval és azzal a lánnyal" - írta a Twitteren. Az eset világszerte nyilvánosságot kapott, többek között a Reuters hírügynökség is foglalkozott vele és megírta a New York Post is.



A meccs után a verseny Facebook-oldalának adott interjúban Tóth azt mondta, azért ment oda eltörölni a nyomot, hogy "ha szervál majd ide egyenlőnél, akkor ne lehessen újra ezt a nyomot megmutatni, ha lehívja a bírót. Másrészt ezzel egy újabb vitát tudtam volna megelőzni térfélcsere után".



Tóth a 16 között az ukrán Katerina Baindllel mérkőzik.