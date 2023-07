Siker!

Vizes vb - Kiváló játékkal nyert a horvátok ellen a férfi vízilabda-válogatott

A magyaroknál kilenc játékos is feliratkozott a gólszerzők közé.



Varga Zsolt együttese így szinte már biztos csoportelső, azaz közvetlenül jut majd a jövő keddi negyedöntőbe.



A magyarok pénteken a brazilok helyére nem sokkal a vb előtt beugró argentinok elleni "borítékolható győzelemmel" zárják a csoportkört.



Eredmény:

férfi vízilabdatorna, C csoport, 2. forduló: Magyarország-Horvátország 12-10 (3-1, 2-2, 3-3, 4-4)

gólszerzők: Zalánki 3, Vámos 2, Német, Angyal, Nagy Á., Jansik Sz., Varga Dé., Fekete, Pohl 1-1, illetve Harkov, Bukic, Buric 2-2, Zuvela, Marinic-Kragic, Krzic, Vukicevic 1-1



Magyarország:

Vogel - Varga Dé., Angyal, Nagy Á., Jansik Sz., Zalánki, Vámos - cserék: Német, Manhercz, Pohl, Fekete, Molnár E.



A két csapat legutóbb a zágrábi világkupa-selejtezőben találkozott, akkor a hét gólt szerző Zalánki Gergő vezetésével 13-10-re nyertek a magyarok. A tavalyi spliti Európa-bajnokság döntőjében 10-9-re a házigazdák diadalmaskodtak, míg a 2021-es tokiói olimpia negyeddöntőben a hétgólos Manhercz Krisztián remeklésével 15-11-re nyert a magyar együttes. A vb-ken a legutóbbi két összecsapást a horvátok nyerték, 2017-ben a margitszigeti fináléban 8-6-ra, 2019-ben Kvangdzsuban pedig a bronzmeccsen 10-7-re győztek.



A szerdai, helyi idő szerint délben megrendezett összecsapásra Varga Zsolt egyet cserélt a japánok ellen nyertes kerethez képest, Vigvári Vendel helyére Molnár Erik került be, mellette ezúttal is Vigvári Vince volt a másik kimaradó.



Rögtön az első magyar támadás sikeresen ért véget, Zalánki akcióból lőtt csodálatos kapufás gólt. A horvátok első előnyükből lövésig sem jutottak, de így jártak a magyarok is létszámfölényben. A horvátok a második és harmadik fórjukkal sem tudtak mit kezdeni, utóbbinál a kapitány Jansik Szilárd blokkolt, a túloldalon viszont Vámost Márton bombájához nem tudtak hozzáérni a horvátok. A rivális a negyedik előnyét már belőtt, így fél perccel az első szünet előtt feliratkozott az eredményjelzőre. A dudaszó előtt azonban még maradt idő egy magyar gólra, Német Toni centerből verte meg emberét és lőtt a hálóba.



A második negyed első fele gól nélkül ment le - a horvátok nem tudtak mit kezdeni a magyarok védekezésével -, majd Angyal Dániel közvetlen közelről törte meg a csendet, Ivica Tucak, a horvátok szövetségi kapitánya pedig időt kért, de még ez sem segített, újabb fórt rontottak tanítványai, vagyis Zalánki blokkolt. A horvátok hosszú góltalanságát a honosított orosz balkezes Konsztantyin Harkov szakította meg, majd ötméteresből zárkózott a rivális, de ennek a negyednek a vége is magyar találattal zárult, Nagy Ádám három másodperccel a dudaszó előtt lőtte ki hatalmas erővel a bal felsőt.

A harmadik negyed elején Angyallal szemben szabálytalankodtak még visszaúszás előtt, Varga Zsolt időt kért a háromgólos vezetés megszerzése reményében, a figurába ugyan hiba csúszott, de már azonos létszámnál Jansik remek mozdulattal lőtte a labdát a világ egyik legjobb kapusa, Marko Bijac feje fölé. A horvátok gyakorlatilag azonnal válaszoltak, de a túloldalon Varga Dénes sem hibázott fórban. Vogel két remek védést is bemutatott hátrányban, de Harkov kiszorított helyzetből gólt lőtt, majd egy újabb fórt után lett megint minimális a különbség. Fél perccel a dudaszó előtt megint jött a negyedvégi magyar gól, Fekete Gergő pattintott a hálóba.



A záró nyolc perc egy végletekig kijátszott magyar fórral és Pohl Zoltán góljával indult, majd Jansik szedett le egy lövést, a lefordulást pedig Vámos értékesítette (10-6). Ezzel gyakorlatilag eldőlt a találkozó, a horvátok ugyan próbálkoztak, de egy perccel a vége előtt Zalánki lezárt mindent. Egy labdavesztés után még egy gólra feljött a rivális, de Zalánki harmadszor is beköszönt, beállítva ezzel a végeredményt.