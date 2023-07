Sport

Vizes vb - Rasovszky Kristóf: kemény voltam

A végén a testét is használnia kellett Rasovszky Kristófnak, de a magyar versenyző keményen beleállt a harcba, és ennek is köszönhetően lett ezüstérmes a nyílt vízi úszók 10 kilométeres vasárnapi versenyében a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.



"Úgy alakult, ahogyan elterveztem, végig tudtam menni az elejében, nem is akartam kiadni a kezemből ezt a pozíciót. A végén próbáltam minél több embert leszakítani, aztán a hajrában beletettem mindent. Azt mondták, legyek kemény, amennyire tudok, én pedig olyan kemény voltam, amennyire megengedik a kizárás nélküli határok" - nyilatkozta az MTI-nek Rasovszky, akinek edzőjével, Szokolai Lászlóval éppen ezekben a pillanatokban "beszélgetett el" egy hivatalos személy, és figyelmeztette őt az utolsó métereken történtekért.



"Nem voltam extrém durva, egyszerűen 35 kilóval nehezebb vagyok nála, ezt használtam ki, és úsztam úgy, hogy kevesebb helye legyen. Rajtam kívül ezt eddig mindenki megcsinálta minden egyes világbajnokságon, és ahogyan korábban soha senkit, most engem sem zártak ki ezért" - fogalmazott a veszprémiek kiválósága, aki hivatalosan is megváltotta a jegyét a párizsi olimpiára, noha ez nem volt létkérdés, hiszen az 1500 méter gyorson úszott idejével már nyílt vízre is nevezhető a párizsi játékokra.



Bár Betlehem Dávid sokáig tartotta a lépést az élmezőnnyel, hirtelen visszacsúszott, így érthetően csalódottan nyilatkozott.



"Nem keresek kifogásokat, nem volt ez egy jó verseny számomra. Próbálok a további számokra koncentrálni, és azokon jól teljesíteni. Nem tudtam magamból kihozni azt, amiért jó páran dolgoztunk, bánt az egész" - mondta az első világbajnokságán szereplő 19 éves úszó, aki Rasovszkyhoz hasonlóan még a medencés versenyekben is érdekelt lesz.



Szokolai László, a két versenyző edzője Rasovszkyval kapcsolatban kijelentette: minden a tervek szerint alakul.



"Olyan iramot szerettünk volna diktálni már az elején, hogy ez a tömeg ne tudjon együtt maradni, szakadjon el a legjobb tíz, ez pedig meg is történt. A végén Florian Wellbrock elment, őt nem lehetett megfogni, így aztán Kristóf egy nagyot harcolt a végén Oliver Klemettel, akit a testét használva, egy irányúszással ki tudott zárni" - mondta.



Betlehem Dávidról szólva hozzátette, nem tudja pontosan, mi történt, több mint a táv feléig ő is úgy teljesített, ahogyan azt előzetesen várták.



Gellért Gábor szövetségi kapitány Betlehem eredményét leszámítva nagyjából előre megjósolta a verseny kimenetelét.



"Rasó végig higgadt maradt, nagyon rutinos versenyző, aki hét éve ott van a világ élmezőnyében. Az utolsó két körben sikerült leszakítaniuk a riválisokat, nagyon taktikus versenyzés volt, nagyon várjuk a váltót, és reméljük, nem ez volt az első és utolsó érmünk" - nyilatkozta.

MTI/Koszticsák Szilárd

Rasovszky Kristóf, a veszprémiek kiválósága - aki 2019-ben Kvangdzsuban 5 kilométeren diadalmaskodott, amivel a szakág első magyar világbajnoka lett - az olimpiai táv történetének első magyar dobogós vb-helyezését szerezte meg. Egyúttal övé lett most a magyar küldöttség első érme Fukuokában.