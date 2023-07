Vitorlázás

Saját korábbi rekordját megdöntve a Fifty-Fifty nyerte a Kékszalagot

Saját korábbi rekordját megdöntve - a hivatalos eredménylista szerint - 5:03:56 órás idővel a Józsa Márton kormányozta MLS Raiffeisen Fifty-Fifty nyerte az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat csütörtökön Balatonfüreden.



A Fifty-Fifty - egy kétárbocos magyar fejlesztésű katamarán - a saját maga által tavaly felállított 7 óra 13 perc 21 másodperces pályacsúcsot döntötte meg, negyedik alkalommal megnyerve a Kékszalagot.



A verseny időrekordját 2014 óta a Fifty-Fifty tartja, melynek akkori csúcsa 7 óra, 13 perc 57 másodperc volt.



Az élen végző hajó legénységének tagjai Józsa Márton kormányos mellett Goszleth Marcell, Németh Áron, Adorján Csaba, Józsa-Kovács Attila, Erőss Loránd János és Bagyó Áron.



Józsa Márton a balatonfüredi befutó után úgy nyilatkozott: az idei versenyen jó szelük volt, az egész csapat élvezte a versenyt. Előzetesen hasonló, öt óra körüli időt vártak, de egy kicsivel erősebb szél és kevesebb leállás esetén még fél óra biztos van a hajóban - tette hozzá.



A második helyen a Vándor Róbert kormányozta RSM (5:30:16 ó) végzett, míg a harmadik a Kaiser Kristóf vezette Prospex-Delta Sailing Team (5:31:46 ó) lett.



A szervezők tájékoztatása szerint idén a tókerülő versenyre 2532 vitorlázó nevezett 515 hajóval. A jó szelet jelzi, hogy a reggeli viharos időjárás miatt a hagyományos, 9 órai kezdéshez képest két órával elhalasztott, 11 órakor rajtoló Kékszalag teljes mezőnye 15 óra előtt túljutott a balatonkenesei bóján, 17 óra után pedig a siófoki pályajelet is elhagyták.



A balatonkenesei bójánál a déli órákban egy baleset is történt, Király Zsolt hajója, a Raffica felborult, és bár a legénység nem sérült meg, a versenyt nem tudták folytatni.



A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg.



A hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban 155 kilométeres út vár, a balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a tihanyi szoros érintésével haladnak, és Keszthelynél fordulva térnek vissza Balatonfüredre. Erre a két órával elhalasztott rajt miatt idén szombat délelőtt 11 óráig van lehetőségük a versenyzőknek.



Tavaly a nevezett 516 hajóból 456 teljesítette a nagydíjat.



A Kékszalag időrekordját továbbra is a Józsa Márton vezette Fifty-Fifty tartja, legtöbbször, tizenháromszor pedig Litkey Farkas győzött a Kékszalagon.