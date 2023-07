Sport

Szoboszlai Dominik édesapja szerint fia egy lépcsőt feljebb lépett

Szoboszlai Dominik édesapja, Zsolt szerint a fia egy lépcsőt feljebb lépett azzal, hogy a Liverpool labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. 2023.07.04 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Egyelőre még kavarognak az érzelmeim, de természetesen óriási büszkeség ez, és úgy gondolom, nagyon komoly dolog, hogy egy magyar játékos idáig el tudott jutni" - nyilatkozta vasárnap az M1 aktuális csatornának a magyar válogatott csapatkapitányának édesapja, aki úgy fogalmazott: "nem mindennapi dolog a Liverpoolban futballozni".



A 22 éves középpályás leigazolását vasárnap jelentette be hivatalosan a Pool, a folyamatról Szoboszlai Zsolt azt mondta, nagyjából három-négy napig tartott a komolyabb érdeklődéstől a szerződés aláírásáig.



"Jól kezelte a körülötte lévő felhajtást, szerintem ez látható és érezhető a nyilatkozataiból, illetve a viselkedéséből is. Salzburgban megedződött, Lipcsében erre rátett egy lapáttal, úgyhogy úgy kezelte a dolgokat, ahogyan azt egy élsportolónak kell. De nyilván ő is nagyon boldog" - mondta Szoboszlai Dominik édesapja, aki szerint a német Bundesliga "nagyon jó bajnokság", ami jól felkészítette a fiát a Premier League-re.



"A játéktudása, a habitusa és a karaktere megvan ahhoz, hogy be tudjon illeszkedni a Liverpoolba, de tudjuk, hogy Angliában erőltetett menet egy szezon, benne az FA Kupával és a Pool esetében most az Európa-ligával. Meccs lesz bőven, és bízom benne, hogy minél több lehetőséget fog kapni, ezek alkalmával pedig bizonyítani tudja, hogy ott van a helye, akkor pedig a határ a csillagos ég" - fogalmazott Szoboszlai Zsolt. Hozzátette, biztos abban, hogy a fia leigazolása tervszerű döntés a Liverpool részéről, a szakmai stáb pedig majd eldönti, hogy mi lesz a pontos feladata a csapatban.



A magyar válogatott csapatkapitánya az RB Leipzigtől igazolt a Liverpool FC-hez. A sajtó szerint a játékos kivásárlási ára 70 millió euró (26 milliárd forint) volt - magyar futballistáért még soha nem adtak ekkora összeget.