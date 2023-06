Siker!

Európa Játékok - Magyar csapatezüst női párbajtőrben

A magyar női párbajtőr-válogatott ezüstérmet nyert csütörtökön a krakkói központú Európa Játékokon, melyen a sportági csapatversenyek Európa-bajnoki küzdelmek is egyben. 2023.06.29 20:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyéniben bronzérmes Kun Anna, valamint Muhari Eszter, Wimmer Dorina és Büki Lili alkotta együttes a legjobb négyig magabiztosan menetelt el, a spanyolokat a hajrában törte meg, a házigazda lengyeleket pedig - némileg váratlanul - simán verte. Az elődöntőben nagy bravúrt hajtott végre a magyar csapat, és nemcsak azért, mert a jóval esélyesebb olaszokat múlta felül, hanem azért is, mert 17-23-ról 38-31-re fordított. Muhari 7-1-re verte Alberta Santucciót, Kun pedig az ilyen helyzetekben mindig mozgalmas utolsó asszóban 14-7-re a kétszeres világbajnok, Rióban olimpiai ezüstérmes Rossella Fiamingót.



Ilyen előzmények után következett este, többórás szünetet követően a címvédő franciák elleni döntő. A magyarok bátran mentek bele az ütközetbe, Muhari 5-1-re verte Auriane Mallo-Bretont, majd Kun 4-4-et vívott Coraline Vitalisszal, az első kör befejezéseként pedig a még csak 17 éves Wimmer 3-1-re nyert Marie-Florence Candassamy ellen.



A második szakasz első asszójában, 12-6-nál kis megtorpanás következett, Vitalis faragott a franciák hátrányából Muharival szemben, de aztán Wimmer egy 5-4-es - Mallo-Breton elleni - részsikerrel négyre növelte az előnyt. Kun ment fel a pástra Candassamyval szemben és mindkét fél óvatos volt, magyar oldalon kettő, francia részről három tus esett.



A harmadik kör 24-21-ről indult. Továbbra is folytatódott a taktikai küzdelem, melyben minden találatért meg kellett dolgozni és egyetlen asszót sem szabadott elengedni. Arra kellett figyelni, hogy a franciák ne jöjjenek még közelebb, továbbra is nyomás alatt legyenek kénytelenek vívni. Wimmer a harmadik pástra lépése alkalmával is jól küzdött, de 5-3-ra kikapott Vitalistól. A húszéves Muhari 27-26-os állásnál kezdte utolsó asszóját Candassamyval. Egy perc elteltével "felszúrta" ellenfelét, majd megkötötte a pengéjét, azután kapott egy tust, de kicsivel később alkaron szúrta ellenfelét. Aztán megint ő kapott, de erre vállszúrással válaszolt a végén. Négy-kettes sikere után Kunnak az a feladat maradt, hogy 31-28-ról megőrizzen legalább egy tus előnyt Mallo-Bretonnal szemben. Két francia tus után kitöréssel alakította 32-30-ra az állást, majd együttes következett. A következő akciója nem sikerült, a francia jól védekezett, majd kilenc másodperccel a vége előtt Mallo-Breton egyenlített. A ráadásban három együttes találat után, végletekig kiélezett helyzetben Kun Anna újabb támadása nem járt eredménnyel, a piros lámpa gyulladt fel, ez pedig francia győzelmet jelzett.



Ezt megelőzően 2007-ben, a genti Eb-n nyert ezüstérmet a magyar női párbajtőr-válogatott, akkor a Szász Emese, Nagy Tímea, Hormay Adrien, Mincza-Nébald Ildikó összeállítású együttes lett második.



A női párbajtőrcsapat a magyar küldöttség 19. érmét, a hetedik ezüstöt nyerte az Európa Játékokon.

A vívás csapatversenyei Európa-bajnoki érmekért, helyezésekért is zajlanak, illetve az olimpiai kvalifikációs sorozatba is beleszámítanak az eredmények. Így a női párbajtőrcsapat második helye különösen értékes.



Eredmények (19 csapat):

a 16 között:

Magyarország-Spanyolország 38-35

negyeddöntő:

Magyarország-Lengyelország 45-39

Olaszország-Észtország 45-32

Svájc-Ukrajna 45-42

Franciaország-Izrael 45-36

elődöntő:

Magyarország-Olaszország 38-31

Franciaország-Svájc 45-32

a 3. helyért:

Olaszország-Svájc 38-37

döntő: Franciaország-Magyarország 34-33



A végeredmény: 1. Franciaország (Coraline Vitalis, Marie-Florence Candassamy, Alexandra Louis Marie, Auriane Mallo-Breton), 2. Magyarország (Kun Anna, Muhari Eszter, Wimmer Dorina, Büki Lili), 3. Olaszország (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Federica Isola)