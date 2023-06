Siker!

Európa Játékok - Ezüstérmes a Koleszár, Réti páros öttusa vegyes váltóban

Ezüstérmet nyert a Koleszár Mihály, Réti Kamilla páros vegyes váltóban a krakkói központú Európa Játékok öttusaversenyén, amely egyben Európa-bajnokság is. 2023.06.29 16:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Czeglédy Zsolt

Az egyéni kvalifikációt és elődöntőket követően a szokásoktól eltérően nem a férfi és női döntőt bonyolították le, hanem előrehozták a vegyes váltót.



A csütörtöki versenyben 14 páros kezdett reggel a körvívással az AWF Sportközpontban azzal a tudattal, hogy eredményes pontgyűjtés jó alapot teremthet a kora délutáni folytatásra, amikor egymás után rövid szünetekkel zajlik a lovaglás, a bónuszvívás, az úszás és a lövészettel kombinált futás. A két magyar induló - aki az egyéni döntőről lemaradt - egyformán teljesített a pástokon, mindketten nyolc ellenfelüket győzték le és öttől kaptak ki, a 16/10-es összesített eredmény pedig első helyet ért a nyitószámban.



Hosszabb szünet után következett a lovaglás, melyben háromszáz pontból indultak a csapatok, ennyit lehetett szerezni az 1:26 perces limitidőn belüli hibátlan teljesítménnyel, vagyis azzal, ha rontás nélkül túljut mindkét váltótag a nyolc akadályon. Réti kezdett, szépen ment végig a pályán, majd Koleszárnak kellett komolyan dolgoznia a lovával, amely az utolsó akadálynál lehúzta a rudat. A szintidőn belüli lovaglás az egy veréssel hét hibaponttal járt, így a magyarok a 300-ból 293-at szereztek. Három váltó ment végig hiba nélkül, és a magyarral együtt négy egy veréssel.



Csakhamar az atlétikai pályán a lelátóval szemben felállított emelt páston volt jelenése a mezőnynek. A bónuszvívásban a magyarok utolsóként kerültek sorra, mivel megnyerték a körvívást. A svédekkel mérkőztek és alulmaradtak, mert Réti Marlena Jawaidtól, Koleszár pedig Daniel Steinbocktól kikapott, így nem szereztek pluszpontot. Ezzel együtt az élen álltak.



A 2x100 méteres úszást 2:01.50 perccel a tizedik helyen fejezték be, és a csehek pontszámban befogták őket. A bő élcsoport nagyon összesűrűsödött, a hatodik helyen álló britek hátránya is csak kilenc pont, azaz kilenc másodperc volt a zárószám rajtjánál.



A kombinált versenyben - melyben mindkét váltótagnak 3x600 métert kellett futnia két lövészettel megszakítva - Réti az élre állt és diktálta a tempót, de az első sorozatnál nagyon sokáig maradt a lőállásban, csak hatodikként indult a második körére. Második lövészete is lassú volt, bár kicsit azért jobb, így megint hatodikként hagyta el a lőállást, de nagy futással a harmadik kör végére visszakapaszkodott a harmadik helyre. Koleszár harmadikként, negyedikként érkezett az első lövészetére, párat hibázott, de így is negyedikként ment ki, és nem volt jelentős a hátránya az első háromhoz képest. A második lövészetet követően viszont már csak a cseh Martin Vlach futott előtte, aki meg is tudta őrizni előnyét. A magyarok a kombinált számban 12:15.90 perccel a hatodik legjobb eredményt érték el.

"Az öttusa továbbra is öt számból áll, ennek minden egyes pillanatában nagyon ott kellett lenni. Közös munka volt, jelen pillanatban kettőnkről szólt, de nagyon sok ember áll a mögött, hogy mi most itt lehetünk. Hogy ennek érem lett a vége, szívből örülünk" - mondta az M4 Sportnak Koleszár a vegyes zónában. Szerinte mindenhol egy kicsit le kellett győzniük magukat. "Most sikerült, ezüstös lett a vége, ebből majd lesz később arany is."



Réti Kamilla arról beszélt, hogy az első lövészetét elkapkodta, pedig belülről úgy érezte, hogy kellően tud fókuszálni, mégis "sikerült" elizgulnia. Az MTI-nek azt mondta, nem számít jó lövőnek, de ennyire rosszul azért nem szokott menni neki ez a szám. Hozzátette, amikor kijött a lőállásból, csak futott, vitte előre a szíve, meg az egész magyar csapat szurkolása.



Megemlítette még, hogy már csak azért is örül az ezüstéremnek, mert egyéniben nem úgy szerepelt, ahogy szerette volna.



"Nem volt annyira felhőtlen a verseny, mert nagyon szoros volt az állás. Nagyon oda kellett tennünk magunkat, végig küzdöttünk egymásért" - értékelte a csütörtöki váltót.



"Úgy gondolom, hogy hosszú évek, sőt a kezdetek óta nem lőtt ilyen rosszul, mint most itt" - kezdte összegzését az MTI-nek Martinek János szövetségi kapitány, aki szerint az, hogy az egyéni verseny selejtezőjéből nem jutott tovább Réti Kamilla, rányomta a bélyegét az első lövészetére. "Másodikra már jobban teljesített, az sem volt tökéletes, de jobb volt, ezzel nyílt esélye arra, hogy futásban visszaküzdje magát. Ezt megtette és sanszot teremtett ismét a párosnak, hogy odaérjen az éremre."



A kapitány kiemelte, hogy Koleszár szerdán még az elődöntőben versenyzett, ahol el is fáradt, így most nem volt fizikálisan a topon.



"Az első lövészete neki se sikerült annyira jól, ahogyan szokott lőni, de elég jó volt ahhoz, hogy a harmadikról fel tudjon jönni a második helyre" - vélekedett a kapitány.



A megnyert vívásra rátérve úgy fogalmazott, hogy ez nem volt meglepetés, mert a versenyzők tudása megvan hozzá. Ezért volt csalódott - tette hozzá -, hogy az egyéni versenyben ezt nem mutatták meg.



A harmadik helyen a britek végeztek.



Eredmények:

vegyes váltó:

1. Csehország (Martin Vlach, Karolina Krenkova) 1406 pont

2. Magyarország (Koleszár Mihály, Réti Kamilla) 1401

3. Nagy-Britannia (Samuel Curry, Jessica Warley) 1395



A szombati 18 fős egyéni finálékban magyar részről a nőknél Gulyás Michelle, Guzi Blanka és Barta Luca, a férfiaknál pedig Bőhm Csaba és Szép Balázs szerepel. Mindkét döntőben nyolc olimpiai kvóta talál gazdára, azzal a megszorítással, hogy egy nemzetből nemenként csak egy versenyző juthat kvalifikációhoz. A nőknél már biztos a magyar kvótaszerzés, mert nyolc ország képviselői kerültek be a fináléba.