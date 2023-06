Siker!

Európa Játékok - Az ökölvívó Hámori Luca olimpiai kvótás

"Elmondhatatlanul boldog vagyok. Ezért dolgoztam, ez volt az álmom, mindenkinek köszönöm, az edzőimnek, a családomnak, mindenkinek" - mondta a vegyes zónában az MTI-nek Hámori. - "Meccsről meccsre haladtam, mindig csak a következőre koncentráltam és sikerült megszereznem azt, amire gyerekkorom óta vágytam. A holland lányt nem ismertem, de láttam az itteni nyolcaddöntős meccsét és kidolgoztuk a jó taktikát, ami tökéletesen működött. Csak attól tartottam kicsit, hogy meginthetnek, pedig nem én voltam a szabálytalan, mindig befogta a kezem, de mindegy, nem számít."



Hámori Luca bátyja, Ádám hosszú éveken át volt magyar válogatott, ám nem sikerült kijutnia az olimpiára.



"Ő is itt van, az egész családom. Azt mondta nekem, hogy neki nem sikerült, de azt akarja, hogy nekem sikerüljön és érjem el a közös álmunkat. Ezért is boldog vagyok, ő adja nekem a legnagyobb erőt, kicsi koromtól ő volt a példaképem, nehéz most mit mondanom" - mondta elcsukló hangon a fiatal tehetség. Hozzátette, hogy, két mérkőzése még hátra van az Európa Játékokon és reméli, az aranyérem is övé lesz.



A szerdai folytatásban délután Bernáth Attila (51 kg) és Kovács Richárd (63,5 kg), este pedig Veres Roland (57 kg) küzd meg az elődöntőért, mely utóbbi kettőnek Hámorihoz hasonlóan olimpiai kvótát érne.



A magyar EJ-csapatnak ez a második ötkarikás kvótája. Korábban a sportlövő Pekler Zalán szerzett indulási jogot a kisöbű szabadpuska összetett számában. Női öttusában szintén biztos a magyar kvóta, mivel nyolc ország versenyzői jutottak fináléba - köztük három magyar - és ennyi párizsi helyet osztanak.

A kőszegi bokszoló nagyszerű teljesítményt nyújtott a versenyen, előbb a cseh Marketa Tojnarovát verte könnyedén, majd gyakorlatilag leiskolázta a norvég Madeleine Elisa Angelsent. A magyar ökölvívósport történetének első női olimpiai kvótájáért pedig a holland Luna Amaro Beelooval csapott össze, akivel korábban még nem találkozott. Az esélyekről így nehéz volt véleményt alkotni, Kurtucz Csaba, a magyar szövetség elnöke ugyanakkor adott némi támpontot, amikor kedden annyit jegyzett meg, hogy Luca már találkozott az ágán a legnehezebb ellenféllel.



Nowy Targ jégcsarnokában 14 óra előtt nem sokkal szólították ringbe a feleket, akik óvatos boksszal indítottak. Látszott, hogy mindkét öklöző átérzi a tét nagyságát, ezért nem rontottak egymásnak, az első percben leginkább csak távolról méregették egymást. A méregetés közben ugyanakkor Hámori nem egyszer bal-jobb kombinációkkal próbálkozott és ezek többsége pontos is volt. A folytatásban némileg az iram nőtt, de a közelharcot egyáltalán nem erőltette egyik bokszoló sem, ami feküdt Hámorinak. Az ütésváltásokból ugyanis rendre ő jött ki jobban, ő tűnt magabiztosabbnak és meggyőzőbbnek, amit az egyhangú pontozás is híven tükrözött.



A második menetben a holland próbált bátrabban kezdeményezni, a 22 éves magyar sportoló azonban kézben tartotta a meccset és az irányítást is magánál tartotta, közben pedig gyönyörű, tiszta jobb egyenesekkel "amortizálta" ellenfelét. A szakasz utolsó percében az addigiaknál lényegesen több volt a szabálytalanság, sokat fogtak mindketten, de összességében nem lehetett kétséges a magyar bokszoló fölénye, aki így az utolsó három perc előtt már magabiztos előnyben volt.



A zárómenet előtt már szinte biztosnak látszott a siker, ám a csarnokban drukkoló Kurtucz Csaba elnök és Győriné Tóth Zsuzsa főtitkár még nem volt nyugodt, ahogy a magyar csapat egyetlen tagja sem. A harmadik menet azonban fokozatosan simította ki a magyarok ráncait, Hámori Luca ugyanis a holland korai lendületét kemény és tiszta ütésekkel megtörte, majd a zárógongszóig ő irányított, így az utolsó menet is az övé lett és minden pontozónál 30-27-re, egyhangú pontozással diadalmaskodott. Az eredményhirdetés után pedig óriási kiáltással nyugtázta a diadalt, amivel sporttörténelmet írt, a magyar női ökölvívás első olimpiai szereplését megszerezve.