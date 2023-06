Sport

Magyar-litván - Könnyed győzelmével élre állt a válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott kedden kétgólos győzelmet aratott a litván csapat felett a Puskás Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a könnyed sikernek köszönhetően jobb gólkülönbségével élre állt a csoportjában, mivel az eddig listavezető szerbek a hajrában egyenlítve döntetlent játszottak Bulgáriában.



A magyarok, akik hat találkozó után is veretlenek a litvánokkal szemben, Varga Barnabás első válogatottbeli találatával a 32. percben szereztek vezetést, a végeredményt pedig Sallai Roland bombagólja állította be a 83. percben. A nemzeti együttes sorozatban negyedik meccsén nem kapott gólt.



Eb-selejtező, G csoport, 4. forduló:

Magyarország-Litvánia 2-0 (1-0)

Puskás Aréna, 58 269 néző, v.: António Nobre (portugál)

gólszerzők: Varga B. (32.), Sallai (83.)

sárga lap: Orbán (55.), Szoboszlai (89.), illetve Uzéla (39.), Tutyskinas (50.), Jankauskas (57.)



Magyarország:

Dibusz - Botka, Orbán, Szalai - Sallai (Baráth, 88.), Nagy Á., Styles (Kleinheisler, 60.), Kerkez (Ferenczi, 79.) - Gazdag (Lang, 79.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 60.)



Litvánia: Gertmonas - Lekiatas, Kazukolovas, Klimavicius, Tutyskinas (Beneta, 64.) - Uzéla (Vorobjovas, a szünetben), Geneitis - Jankauskas (Romanovskij, 86.), Sirgédas (Sirvys, a szünetben), Sesplaukis (Kucys, 78.) - Paulauskas



I. félidő:



32. perc: Szalai bal oldali beadására a hosszú oldalon remek ütemben érkezett Varga, aki a védőjét megelőzve közelről félmagasan a kapu bal oldalába lőtt (1-0).



II. félidő:



83. perc: Szoboszlai passzát követően Sallai 23 méterről kilőtte a bal felső sarkot (2-0).

A hazai szurkolók valóságos zászlóerdővel és nemzeti színű molinóra kiírt "minden meccsnap: ünnepnap!" üzenettel fogadták kedvenceiket a teltházas stadionban. A válogatott játékosai ennek megfelelően nem akartak ünneprontók lenni, az első perctől magukhoz ragadták a kezdeményezést, alig nyolc percet kellett várni az első veszélyes szituációra, de Gazdag fejesét egy vendég védő, majd a szöglet után Szalai lövését a kapus hárította. Gazdag és Varga fölé szálló, de veszélyes lövései már azt jelezték, csak idő kérdése a vezető gól megszerzése. A teljesen beszoruló litvánok erejéből kizárólag a védekezésre futotta, azonban a magyaroknak így is mindkét oldalon és középen is sikerült ígéretes akciókat vezetni, már csak a pontos befejezés hiányzott. Az idő múlásával sem lankadt a lendület, Rossi kérésének megfelelően záporoztak a lövések a litván kapura és a beadások pedig elé, végül utóbbi vezetett eredményre bő felóra játék után. A szünet előtt majdnem megduplázta az előnyt Szoboszlai, de 25 méteres, jobb felső sarokba tartó szabadrúgása végül a keresztlécen csattant.



A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, térfélcserét követően már az első percben nagyot védett a litván kapus Gazdag lövésénél. A későbbiekben is hatalmas fölényben futballoztak a magyarok, ám a korábbiaknál kevésbé voltak veszélyesek, nagy helyzete csak Sallainak és a csereként beállt Kleinheislernek volt, de előbbi közeli fejese és utóbbi lövése is elkerülte a bal alsó sarkot. A minimális előny nem volt megnyugtató, ám a litvánok sokáig a félpályát is alig lépték át, így a játék képét tekintve nem volt ok az aggodalomra. Bár a hajrában sokkal több litván akció futott végig, a vendégek végül egyetlen kaput eltaláló kísérlettel zárták az összecsapást, így nem forgott veszélyben a győzelem. A meccset aztán végleg lezárta Sallai bombagólja, amely után már mindkét gárda a hármas sípszót várta.

Rossi: jelenleg semmit nem számít az első hely

"Jelenleg semmit nem számít az első hely, mivel még csak három meccs ment le. Nyolc után boldogok lennénk, de az látszik, hogy minden egyes találkozó nagy küzdelmet hoz, senki nem adja olcsón a bőrét, de ez így is van rendjén" - mondta az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető, aki saját bevallása szerint feszülten élte meg az összecsapást, kiváltképpen 15-20 perc után, amikor a fölény ellenére is 0-0 volt az állás, de egygólos előnynél sem nyugodott meg. Hozzátette, ennek oka volt, hogy a bíró minden kétes szituációban a riválisnak ítélt.



Az 58 éves szakember szerint nincs mindig igaza, de néha azért igen, ezért nem véletlenül kérte azt a játékosaitól a podgoricai 0-0-t követően, hogy többet lőjenek kapura.



"Ma sokszor megtettük. Nem mindig sikerrel, de ha meg sem próbáljuk, akkor nehéz gólt szerezni, főleg egy mélyen védekező riválissal szemben" - mondta Rossi, hogy miért örült a 28 kísérletnek. "Montenegróban a ritmusváltások is hiányoztak, de ezúttal megvoltak. Ehhez muszáj volt kockázatot vállalni a több támadóval. A kis részletekben még mindig van javítanivaló, amin dolgozni fogunk".



Arra a felvetésre, hogy a csapatba kerülő játékosok rendre jó teljesítményt nyújtottak, mint például most az első gólt szerző Varga Barnabás, úgy reagált, reményei szerint örökké tart ez a szép hagyomány.



"Minden kerethirdetésnél kritizálnak. Egyszer lehet szerencséje az embernek, másodjára lehet véletlen egybeesés, de ha ez folytonos, akkor esetleg lehet, ért hozzá valamicskét az ember" - fogalmazott Rossi.



Kollégája, Edgaras Jankauskas a vereség ellenére látott pozitívumokat is a csapata játékában, egyúttal kiemelte, tanítványai ilyen mérkőzéseken tudnak fejlődni.



"A jobb csapat győzött. Magyarország nagyon erőteljesen kezdte a meccset, nagy nyomás alá helyezett minket, ami sok nehézséget okozott nekünk. A második félidőben már voltak jó pillanataink, amelyek kis reményt adtak nekünk. Nagyon tetszett riválisunk játéka, minden szegmensben jobb volt, kezdve a technikai képzettségtől" - összegzett elismerően a litván szövetségi kapitány.



A játékosként 56-szoros válogatott szakvezető azok után, hogy Szerbiától és Magyarországtól is 2-0-s vereséget szenvedett együttese az MTI érdeklődésére azt mondta, a csoport két favoritja közül a szerbeknek több ismert sztárjátékosa van, ennek ellenére nem állítaná, hogy a magyarok kevésbé erősek.



A magyar válogatott a következő, szeptember 7-i játéknapon a nagy rivális, Szerbia vendége lesz Belgrádban.