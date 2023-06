Összetett atlétikai ob

Nemes Rita egyéni csúccsal nyerte a hétpróbát

Nemes Rita egyéni csúccsal megnyerte a női hétpróbát vasárnap a Szolnokon rendezett atlétikai összetett országos bajnokságon. 2023.06.20 02:30 MTI

Az előzetes esélyek alapján Szabó Dezső két tanítványa, Nemes és a hosszú betegség után nemrég visszatérő Krizsán Xénia csatájára lehetett számítani a hétpróbázók között. A csata azonban elmaradt, miután a szombati első napon három szám után az országos csúcstartó (6651 pont) Krizsán kiszállt a versenyből.



Nemes Rita - a magyar szövetség honlapja alapján - különösen szombaton remekelt, amikor mind a négy számban egyéni csúcsot ért el (100 gát: 13.60 mp, magas: 1,78 m, súlylökés: 14,08 m, 200 m: 24.69 mp) 3703 ponttal várta a vasárnapi folytatást, ami csupán 79 ponttal maradt el Krizsán 2021-es csúcsdöntésének első napi eredményétől.



A második napon viszont már nem sikerült hasonló egyéni rekordokat produkálnia, különösen gerelyhajításban maradt el nagyon eddigi legjobbjától, ami a 938 pontot érő 52,43 méter, ezúttal viszont csak 41,76 métert dobott, amiért 701 pont járt.



Nemes Rita azonban összességében így is nagyszerűen teljesített és 6222 pontos egyéni rekorddal szerezte meg az aranyérmet.



A férfi tízpróbában Gálpál Zsombor szintén egyéni legjobbját érte el 7475 ponttal. A Budapest Honvéd atlétája 100 méteren (10.92), 400 méteren (48.91 mp), diszkoszvetésben (37,53 m), rúdugrásban (4,70 m) és 1500 méteren (4:42.82) is egyéni csúcsot döntött, magasurgásban pedig 183 centiméterrel beállította eddigi legjobbját. Távolugrásban 632 cm-t, gerelyhajításban 57,84 métert ért el, a súlylökést pedig 13,60 méterrel nyerte. A BHSE 19 éves versenyzője 110 gáton mindössze 0.1 mp-cel maradt el egyéni csúcsától, hétvégi teljesítményével pedig bezsebelte első felnőtt magyar bajnoki címét.



"Az eredmények magukért beszélnek - gondolok itt Nemes Rita teljesítményére, amely nemzetközi szinten is megállja a helyét. Valami miatt a többpróbás vonalon jelenleg a lányok dinamikusabban fejlődnek" - mondta a verseny után Zsivoczky Attila világbajnoki bronzérmes többpróbázó, aki a BHSE edzőjeként volt jelen a viadalon.