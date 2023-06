Szabadidősport

Csaknem ötezer induló a női futógálán

Már csaknem ötezer nevezés érkezett a 28. Aldi Női Futógálára, melyet vasárnap a Népligetben rendez meg a Budapest Sportiroda (BSI).



Az ország egyetlen, csak nőknek meghirdetett futóeseményén az 1000 méteres családi futás mellett 2,5, 5 és 10 kilométeres távokon lehet indulni, utóbbi párban is teljesíthető. Lesz a programban 3x2 kilométeres váltó és 2,5 kilométer gyaloglás is.



A BSI adatai alapján idén Magyarország 460 településéről érkeznek futók az eseményre, legtöbben az 5 és 10 kilométerre neveztek, előbbire 1300-an, utóbbira 1200-an és lesz csaknem 300 hölgy, aki legalább két távon indul.



A nevezők 12 százaléka 18 év alatti, három százaléka 60 év feletti. Összességében 70 évnél idősebb indulója 18 lesz az eseménynek, hárman közülük 80 évnél idősebbek.



A futóeseményen minden táv teljesítője az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokságra beváltható 50 százalékos kedvezményes jegyvásárlásra jogosító kupont is kap a sportélmény mellé.



A gálára a helyszínen is lehet majd nevezni, vasárnap 8 órától a Népligetben.