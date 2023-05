Eltűnt hegymászó

Szívszorító sorokkal üzent fiának Suhajda Szilárd édesapja

2023.05.26

Mint ismeretes, Suhajda Szilárd műholdas nyomkövetőjének legutóbbi jelzése szerdán, nepáli idő szerint 19:30-kor érkezett, azóta nem adott életjelet magáról a Mount Everest meghódítására indult magyar hegymászó. Magyar idő szerint csütörtök este azonban friss hírek érkeztek a hegymászóról, már tudják, hol van, ugyanis ruházata alapján egyértelműen beazonosítható volt.



Néhány órája a közösségi oldalán Suhajda aggódó édesapja is megtörte a csendet, aki úgy bejegyzése elején feltette a kérdést, hogy mit élhet most át a fia, majd azzal folytatta, hogy engedjen el mindent, és minden erejével csak magára, a túlélésre koncentráljon.



"Összetartva az ország, barátok és rokonok - veled vagyunk és imádkozom, imádkozunk érted, és hogy a kisunokám, a fiad újra a tenyeredbe tudjon csapni [...]. Könnyes szemmel, aggódva osztom meg én is a jelenlegi, biztató friss híreket... Szeretünk és nagyon várunk haza! Tarts ki, erős vagy" - írta közösségi oldalán Tibor, amit a Bors szúrt ki.