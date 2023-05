Hegymászás

Nem küld jeleket Suhajda Szilárd hegymászó nyomkövetője

Suhajda Szilárd műholdas nyomkövetőjének legutóbbi jelzése szerdán, nepáli idő szerint 19:30-kor érkezett, azóta nem jött hír a Mount Everest meghódítására indult magyar hegymászóról - közölte csütörtök éjjel a küldetés kommunikációját segítő Hóhatár - a Mozgásvilág hegymászó hírei Facebook-oldal.



A bejegyzésben, ami Suhajda Szilárd saját Facebook-oldalára is felkerült, azt írták, hogy a hegymászó műholdas követője nagy kihagyásokkal dolgozott a csúcstámadás során. "A legutóbbi jelzés szerint nepáli idő szerint 19:30-kor 8795 méter magasan járt, a Hillary-lépcsőnél, és felfele mozgott. Ez 50 méterre van szintben a csúcstól, de adott esetben ez akár több órás mászás is lehet. Jeladója azóta nem küldött több jelet, és ő más módon sem jelentkezett" - írták.



Kitérnek arra is, hogy a nyomkövető kihagyása nem szokatlan jelenség, a tavalyi Lhoce-mászás alkalmával két napig nem tudta senki, merre jár a hegymászó. "Abból indulunk ki, hogy attól, hogy mi nem látjuk a nyomkövetője adatait, ő még ereszkedik lefelé szépen lassan a hegyről. Hogy miért nem működik a jeladó, arról nincs információnk és találgatni sem szeretnénk" - írták.



A Facebook-bejegyzés ugyanakkor kitér arra is, hogy a hegymászó az általában megszokotthoz képest "nagyon későn volt nagyon magasan, és hosszú ideje van úton". "Ennek ellenére bízunk benne, hogy legjobb tudása szerint döntött és képességei legjavát nyújtva biztonságban visszatér" - írták.



Mint írták, felkértek két serpát, hogy menjenek fel Suhajda Szilárd elé a 4-es táborba, hogy amikor reggel remélhetőleg oda leér, folyadékkal tudják őt várni. "Ez nem mentőakció. Párhuzamosan több ügynökséggel felvettük a kapcsolatot, hogy ki az, akire még esetleg információszerzés vagy akár segítség kapcsán számítani lehet" - áll a bejegyzésben.



A Kyocera Everest Expedíció 2023 keretében Suhajda Szilárd célja a Mount Everest 8848 méteres csúcsának elérése "tisztán", vagyis teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül. Magyar állampolgárnak ez ilyen módon még nem sikerült - közölte korábban az MTI-vel az expedíció.