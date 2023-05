Gyász

Tragikusan fiatalon elhunyt Győri Tamás

A mindig vidám, jó kedélyű sportoló egy rövid lefolyású, súlyos betegséget követően, 33 évesen halt meg. 2023.05.17

Elhunyt Győri Tamás, az Angels NJSE női jégkorongcsapatának vezetőedzője és az Andersen-ligás Worm Angels játékosa - jelentette be közösségi oldalán a dunaújvárosi egyesület.



A Dunaújvárosi Acélbikák korábbi játékosa 2007-ben, mindössze 17 évesen mutatkozott be a felnőtt mezőnyben, és egészen 2012-ig szülővárosában játszott. A Dunaújvárossal egy Mol-liga-elsőséget ünnepelhetett, és tagja volt az osztrák Nationalligában szereplő gárdának is.



A Ferencváros együttesét három szezonon keresztül erősítette, majd egy súlyos térdsérülést követően felhagyott a profi sporttal. Ezt követően még a szerb bajnokságban szereplő Tisza Volánban és az Acélbikák OB II-es csapatában húzott korcsolyát - írták róla.



A Worm Angels tájékoztatása szerint a mindig vidám, jó kedélyű edző egy rövid lefolyású, súlyos betegséget követően, 33 évesen halt meg.



Az Angels Jégkorong Sportegyesület Győri Tamást saját halottjának tekinti.