Labdarúgás

IFFHS - Turi Géza lett a világ legidősebb élvonalbeli kapusa

Turi Géza a világ legidősebb aktív futballkapusává lépett elő az élvonalbeli bajnokságokat tekintve - az IFFHS hétfői anyaga szerint. A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet honlapján adott hírt arról, hogy a magyar kapus feröeri csapata, a KÍ Klaksvík színeiben vasárnap 49 évesen és 64 naposan szerepelt a HB Tórshavn ellen idegenben vívott és 1-0-ra megnyert bajnokin. A klubnál kapusedzőként foglalkoztatott Turi játékára azért kerülhetett sor, mert az együttes első számú kapusa megbetegedett, a tartalék hálóőr pedig megsérült. A magyar futballista ráadásul remekelt, hiszen nem kapott gólt, pedig az ellenfél az ottani liga egyik legerősebb csapata volt.



Turi legutóbb 44 esztendősen, 2018 júniusában állt a kapuban egy helyi bajnoki mérkőzésen.



A IFFHS statisztikája szerint a feröeri futballtörténelem korábbi legidősebb játékosa a szintén kapus lengyel Waldemar Nowicki volt, aki 2008. szeptember 14-én 47 évesen és 235 naposan állt a háló előtt. Nemzetközi szinten pedig a bolgár kapus, Georgi Petkov vezette a korelnöki listát, aki idén áprilisban 47 évesen és 27 naposan lépett pályára a szófiai Slavia színeiben.



Turi Géza Magyarországon a Zalaegerszegi TE csapatával bajnok lett 2002-ben.



Hasonló eset Magyarországon is történt, az 1997/98-as szezon zárófordulójában a Diósgyőr fogadta a Videoton csapatát, a hazaiak keretéből pedig az első számú hálóőr, Nota Gyula és a tartalék Rácz Róbert is sérült volt, így a 49. életévében járó kapusedző, Veréb György nevével kezdődött az összeállítás.



"Emlékszem, Tornyi Barnabás vezetőedző egész héten udvarolt nekem, hogy álljak be a kapuba, titokban így is készültünk, aztán a meccs előtt furcsán is néztek a szurkolók, hogy engem melegítenek be és nem fordítva" - elevenítette fel az emlékeket Veréb, aki végül nem is vallott szégyent, hiszen a Diósgyőr 4-1-re nyert a végül osztályozóra kényszerülő fehérváriak ellen.



A veterán hálóőr a 68. percben cserét kért: "Egyszerűen felemelő érzés volt, egyrészt, hogy ilyen idősen is bíznak az emberben, másfelől, hogy ilyen jól sikerült az utolsó meccsem. Sírva jöttem le a pályáról és néhányan a lelátón is megkönnyezték a dolgot" - mondta Veréb.



A csere érdekessége, hogy a helyére érkező ifista Dávid Gábort a 82. percben kiállították, így a negyedik hazai gólt szerző Kiser László állt a kapuba, aki rögtön kivédte a hazaiak ellen megítélt büntetőt.