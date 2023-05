Sport

Szoboszlai: meglátjuk, mit történik a nyár után

Nem mondott konkrétumokat esetleges átigazolásával kapcsolatban Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig futballistája azután, hogy győztes gólt szerzett a Werder Bremen elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen. 2023.05.16 01:30 MTI

A magyar válogatott középpályást a 2-1-re megnyert meccs után kérdezték terveiről.



"Még három mérkőzésig biztosan az RB Leipzigben játszom. Szeretnék a Bajnokok Ligájában szerepelni és szeretném megnyerni a kupát másodszor is a Lipcsével. Hogy mi történik a nyár után, majd meglátjuk" - nyilatkozott a 22 éves középpályás, aki újságírói kérdésre, miszerint biztosan marad Lipcsében, azt felelte: "Nem mondtam ilyet."



Szoboszlai szerződése 2026-ig szól a német klubnál. Sajtóhírek szerint leginkább az angol bajnokságban jelenleg harmadik Newcastle United szeretné megszerezni a magyar válogatott kapitányát.



Esterházy Mátyás, Szoboszlai menedzsere az M1 aktuális csatornának hétfőn elmondta, a futballista most a lipcseiek hátralévő három nagyon fontos mérkőzésére, a két bajnoki találkozóra és a Német Kupa-döntőre koncentrál, minden egyéb dologgal csak a szezon végén foglalkoznak majd.



Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e Szoboszlai klubváltása, annyit jegyzett meg, hogy "pont ugyanolyan eséllyel elképzelhető ez is, mint az, hogy Lipcsében marad".



"Szerencsére egy fantasztikus szezonja volt. Nyilván egy ilyen helyzetben soha nem lehet kizárni egy váltást, de nagyon jól érzi magát Lipcsében, fantasztikus a kapcsolata a szurkolókkal és az edzővel is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jelenleg korai beszélni minden másról" - nyilatkozta Esterházy Mátyás.



A Lipcse vasárnap Willi Orbán és Szoboszlai góljával 2-1-re nyert a Werder Bremen ellen és a harmadik helyen áll a Bundesligában.