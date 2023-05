Sport

Youhuu, a rackajuh lesz a budapesti atlétikai vb kabalája

A szerdai sajtótájékoztatón Jon Ridgeon, a nemzetközi szövetség (WA) vezérigazgatója a szervezőbizottság vezetésével közösen leplezte le az ősi magyar állatról mintázott rackajuhot.



"A stadionnak otthont adó Csepel-sziget egykor a juhok szigete volt, Magyarország pedig a rackák földje. Youhuu most az egykori szennyezett rozsdaövezet helyén visszakapja a parkot. Kabalaállatunk korábban lusta volt, azonban miután elkezdett sportolni, ő is egy hétköznapi hős lett. Legyen mindenki olyan, mint ő" - fogalmazott a bemutatás kapcsán Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.



Hozzátette, Középkelet-Európában Magyarország bizonyíthatja először, hogy meg tud szervezni egy ekkora eseményt. Kiemelte, jelenleg 203 ország részvétele biztos, de azon dolgoznak, hogy ez a szám még nőjön: a cél 206 ország indulása, amivel minden idők legnagyobb vb-jét tudnák megrendezni.



"Már 77 országból vásároltak jegyeket, jelenleg több mint háromszázan dolgozunk a vb sikeréért, de augusztusban tízezernél is több ember munkáját kell majd összehangolni. A percre pontosan lebontott terveinket bemutattuk a WA-nak, ezzel kapcsolatban csak kisebb módosításaik, javaslataik voltak. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy ha ezt megvalósítjuk, a budapesti lehet minden idők legjobb atlétikai vb-je. A sikeres rendezés nemzeti ügy" - hangsúlyozta Németh Balázs.



Schmidt Ádám, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa kiemelte, célegyenesbe fordult a felkészülés, de a vb kapcsán indult egyedülálló programok - hétköznapi hősök, sulihősök -, amelyek célja, hogy minél több magyart sportolásra, sportos életmódra biztassanak, a viadal után is folytatódnak majd.



"Az ehhez kapcsolódó jegyvásárlási kedvezményekkel szeretnénk arra ösztönözni mindenkit, hogy minél többen kilátogassanak ide, ahol a mobillelátó vb-t követő elbontása után a világ egyik legszebb panorámájú futóköre áll majd rendelkezésre" - mondta a sportért felelős államtitkár, aki közölte: "a világ legjobb atlétikai világbajnokságát" szeretnék megrendezni.



Joe Ridgeon a sajtóeseményen átadta a magyar szervezőbizottság vezetésének a WA első osztályú licencét, amelynek köszönhetően a Nemzeti Atlétikai Központ hivatalosan is házigazdája lehet az augusztus 19. és 27. közötti világbajnokságnak.



A WA egyik első embere elmondta, a héten megvolt a stadion készenléti állapotát vizsgáló egyik utolsó vizit, a WA-nál pedig nagyon elégedettek voltak a látottakkal.

Ennek kapcsán Farkas Petra, U23-as Európa-bajnok távolugró kiemelte: a hazai vb rendkívüli lehetőség arra, hogy megmutassák, milyen eredményekre képesek, és a szurkolóknak is egyszer adatik meg, hogy kilátogassanak egy ilyen eseményre.



"A magyar szurkolók hangja tudom, mennyire motiváló, így arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek ki, segítsenek nekünk abban, hogy meg tudjuk mutatni, mit tudunk" - mondta a sportoló.



Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseményén több mint 2000 sportoló vesz majd részt, a viadal pedig akár hárommilliárd tévénézőhöz is eljuthat.

"Erős és sikeres az együttműködés köztünk, Budapest és Magyarország között, ami elengedhetetlen a sikeres rendezéshez. A következő száz nap kihívása, hogy ugyanígy folytassuk a kemény munkát, de nagyon bízunk a szervező csapatban, hogy a 2500 önkéntes segítségével ki tudják majd szolgálni a sportolók, edzők, valamint a mintegy 1400 sajtómunkatárs igényeit" - mondta Ridgeon, aki hozzátette, a mostani vb azért is kiemelten fontos a WA-nak, mert az első, helsinki világbajnokság 40. évfordulóját ünneplik ebben az évben.



Fürjes Balázs, az irányító testület társelnöke kiemelte, a stadion acélszerkezetéből három Lánchidat lehetne felépíteni, az építkezéshez felhasznált összes kábel lefektetésével pedig oda-vissza össze lehetne kötni Londont és Budapestet.



"Egy hosszú maraton finiséhez érkeztünk, de tisztán emlékszem a kezdetekre: 2017-ben Londonban tárgyaltunk először a budapesti vb-ről, a rendezési jogot 2018 végén nyertük el. Egy évvel később meg kellett védenünk a viadalt, amelyet váltóban szervezünk, hiszen sokan már nincsenek itt azok közül, akik elkezdték, de róluk sem feledkezünk meg" - mondta Fürjes.



A sportvezető hozzátette, a 2018-as WA-döntés a bizalomról szólt, ugyanis a stadion még nem állt, az ország pedig nem volt túl annyi világesemény megrendezésén, mint most.



"Fájó hiányt pótlunk azzal, hogy itt otthonra lel a magyar atlétika. Emellett létrejön egy szabadidőpark, a rozsdából arany születik, mivel ez Budapest egyik lepukkant rozsdaövezete volt. A magyar főváros az elmúlt hét évben globális sportfőváros lett, az atlétikai vb is ezt erősíti" - jelentette ki Fürjes Balázs.



Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke megköszönte a szervezőbizottság munkáját, majd a százas szám atlétikai jelentőségéről beszélt. Kiemelte, a 100 méteres síkfutás a "királyszám", a hosszabb távokon pedig rengeteg verseny dől el a célegyenesben az utolsó száz méterre fordulva.



"Az utolsó száz napot úgy tudnám jellemezni, mint amikor a sportoló kijön a call roomból és szólítják a száz méter döntőjére. A munka dandárját már elvégezte, betérdel, elrajtol, és szűk tíz másodpercre minden megszűnik számára, csak arra koncentrál, ami előtte van" - mondta Gyulai Miklós.



A magyar indulókkal kapcsolatban megjegyezte, elkezdődött a kvalifikációs pontgyűjtés, reményeik szerint minél hamarabb sikerül majd kivívnia a csapattagoknak a részvételi jogot. A létszámmal kapcsolatban jelezte, 45-55 atléta indulásában bíznak, a versenyzőknek pedig minden korábbinál nagyobb motivációt ad az, hogy hazai környezetben bizonyíthatnak.

Budapest 2023 unveils its World Athletics Champs mascot - a Racka sheep called "Youhuu". 🐑 pic.twitter.com/TCE0lA03FA — AW (@AthleticsWeekly) May 11, 2023