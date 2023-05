Metoo

Beperelték Tiger Woods-ot munkahelyi szexuális zaklatás miatt

Az ügyvédje által benyújtott dokumentum szerint a profi golfozó, Tiger Woods öt évvel ezelőtti volt barátnője beperelte őt szexuális zaklatás miatt, amely során arra kényszerítette, hogy írjon alá egy titoktartási szerződést, különben kirúgják a The Woods Jupiter nevű éttermében betöltött állásából.



Erica Herman azt állítja, hogy Woods szexuálisan zaklatta őt, amíg a dél-floridai éttermében dolgozott, majd arra kényszerítette, hogy írja alá a titoktartási nyilatkozatot, hogy titokban tartsa a kapcsolatukat. A nő 30 millió dolláros kártérítést követel.



"Ha egy főnök szexuális kapcsolatuk miatt más munkafeltételeket szab az alkalmazottjának, az szexuális zaklatásnak minősül" - írta a beadványban Herman ügyvédje, Benjamin Hobas.



"Amikor a férfi elégedetlen lett a szexuális kapcsolatukkal, rávette a nőt, hogy hagyja el az otthonát, kizárta, elvette a készpénzét, a háziállatait és személyes tárgyait, és megpróbálta erővel rávenni, hogy írjon alá egy másik szerződést" - folytatódik a dokumentum.



Woods a titoktartásira hivatkozva, amelyet az étteremben írattatott alá vele, ragaszkodott ahhoz, hogy a kettejük közötti vitákat bizalmas választottbírósági eljárás keretében rendezzék, és Hermant "elhagyott exbarátnőként" nevezte meg, aki nyilvánosan, a bíróságon akarja kiharcolni a látszólagos követeléseket.



Herman eredetileg októberben, a szakításukat követően perelte be Woodsot, majd ezután márciusban közvetlenül is jogi eljárást indított egy új szövetségi törvényre hivatkozva, amely "szexuális zaklatási vita" esetén érvénytelenítheti a titoktartásikat, és követelte, hogy mentesítsék őt is alóla.



A pénteki beadvány részletezte, hogy az utolsó pillanatban Woods állítólag Hermannak azt mondta, hogy csomagoljon egy októberi, Bahamákra tartó hétvégi kiruccanásra és még a repülőtérre is kivitte - ahol viszont már azzal szembesítette Woods ügyvédje, hogy soha többé nem látja a golfozót vagy a házukat.



Hermant "kizárták a házból, és nem tudott visszatérni" - áll a beadványban. "Még a gyerekeket és a háziállatait sem láthatta volna többé".



Az ügyvéd állítólag "sértegette Hermant, közölte vele, hogy nincsenek jogai, és megpróbálta rákényszeríteni arra, hogy egy másik titoktartási és választottbírósági megállapodásba egyezzen bele" - áll a beadványban. Ezúttal a nő megtagadta az aláírást.