Élő adásban törték el a youtuber karját - sokkoló videó

Egy YouTube-sztár karja eltört a Newcastle Arsenal elleni Premier League-meccsének YouTube-közvetítése közben. A PitchSide nevű, futball tárgyú podcast és videócsatorna egyik műsorvezetője, Tom Garratt társával, Theo Bakerrel szkanderozott éppen, amikor hirtelen erős roppanás hallatszott, Garratt arcán döbbenet jelent meg, mire gyorsan leállították a közvetítést, írja a 24.hu.



Baker később a Twitterre kiposztolt egy képet a kórházban lévő Garrattről, akiről a röntgenen kiderült, hogy a felkarcsontja tört el, és azt üzente: a tartalomért mindent!

nah tom Garratt just snapped his arm doing an arm wrestle with theo baker , hopes he ok😳 pic.twitter.com/VQhsApJltU