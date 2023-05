Mount Everest

Meghalt egy hegymászó a világ legmagasabb hegycsúcsán

Meghalt egy amerikai hegymászó a világ legmagasabb hegycsúcsának számító Everesten, a 69 éves alpinista halálát az expedícióját szervező cég jelentette be kedden.



A férfi - aki az idei hegymászószezon első halottja - hétfőn, váratlanul halt meg a mintegy 6400 méterrel a tengerszint felett található alaptáborban, a holttestét egyelőre nem vitték le - tájékoztatott a Beyul Adventure cég részéről Paszang Csering Serpa.



Az április közepétől május végéig tartó tavaszi idény kezdetén már három serpa eltűnését is jelentették helyi hatóságok; a hegyivezetőknek, akik a hegymászók felszerelésével keltek útra, az alaptábor és az első magaslati tábor között veszett nyoma.



A mostani hegymászószezonra április közepéig 197-en váltottak ki engedélyt a nepáli turisztikai minisztériumtól fejenként 11 ezer dollárért. A Kathmandu Post helyi lap szerint ez a szám még jóval magasabb is lehet.