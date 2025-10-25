Olimpia

Krokodiloktól hemzsegő folyón lesznek az ausztrál olimpia evezősversenyei

Ausztrália meglepő döntést hozott: a 2032-es brisbane-i olimpia evezős és kajak-kenu versenyeit a Fitzroy folyón rendezhetik meg – annak ellenére, hogy a terület hírhedt a sósvízi krokodiljairól. A szervezők szerint a helyszín minden műszaki követelménynek megfelel, a helyiek pedig már hozzászoktak a ragadozók jelenlétéhez.



A Queensland államban található Fitzroy folyó hivatalosan is átment az olimpiai infrastruktúrát felügyelő bizottság műszaki vizsgálatán, így elhárultak az akadályok, hogy a 2032-es brisbane-i nyári játékokon evezős és kajak-kenu versenyeket rendezzenek rajta. A folyó körülbelül 600 kilométerre fekszik Brisbane-től és a várostól északra húzódik, a helyiek szerint azonban ez nem csökkenti sportértékét – még akkor sem, ha a vízben több méteres krokodilok is élnek.



A kijelölt helyszín márciusban került be a hivatalos olimpiai tervek közé, ám több szakmai szervezet és környezetvédelmi csoport is kételyeket fogalmazott meg, mondván, a folyó erős áramlása és vadon élő krokodilpopulációja miatt nem biztonságos sporthelyszín. A legutóbbi mérések azonban meggyőzték a szakértőket: a független infrastrukturális hatóság (GIICA) szerint a vízfelszín kellően egyenletes és a meder adottságai is megfelelnek a nemzetközi szabványoknak.

Matt Canavan, Queensland állam egyik törvényhozója a bejelentéskor úgy fogalmazott: „Most már hivatalosan is zöld utat kapott az evezés 2032-ben. Az összes adat rendelkezésre áll, és nincs több akadály a Fitzroy folyó előtt.” A politikus egy humoros megjegyzéssel is oldotta a feszültséget, mondván, „ha Jézus Krisztus valaha visszatérne, ez lenne a tökéletes hely számára, mert a víz olyan sima, hogy akár járni is lehetne rajta.”



A Fitzroy folyó évtizedek óta a régió egyik legfontosabb vízi sportközpontja, ahol rendszeresen tartanak edzéseket iskolai és amatőr evezős klubok. A Rockhampton Fitzroy Rowing Club elnöke, Sarah Black szerint a helyszín fejlesztése már megkezdődött, és 2032-re minden létesítmény olimpiai szintű lesz. A helyiek hozzászoktak a krokodilokkal való együttéléshez, és szigorú protokollok szabályozzák, hogyan kell jelenteni a ragadozók megjelenését. „A krokodilokkal való együttélés a mindennapjaink része” – mondta Black, aki szerint az olimpiai sportolók sem fognak megijedni a kihívástól.



A hír természetesen nem maradt visszhang nélkül a nemzetközi sportvilágban. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova ironikusan megjegyezte: „Aki már úszott a Szajnában, az nem fog megijedni néhány ausztrál krokodiltól sem” – utalva a párizsi olimpia vitatott vízminőségű úszóversenyeire.



A 2032-es brisbane-i olimpia Ausztrália harmadik nyári játékai lesznek Melbourne (1956) és Sydney (2000) után. A szervezők célja, hogy a rendezvény során a természet közelségét és a fenntarthatóságot helyezzék előtérbe – még akkor is, ha ez egy krokodilok lakta folyót jelent. A Fitzroy kijelölése tehát nemcsak technikai, hanem szimbolikus döntés is: Ausztrália újra megmutatja, hogy képes a legkülönlegesebb körülmények között is világszínvonalú sporteseményt rendezni.