Olimpia
Krokodiloktól hemzsegő folyón lesznek az ausztrál olimpia evezősversenyei
Zöld utat kapott.2025.10.25 16:12ma.hu
Ausztrália meglepő döntést hozott: a 2032-es brisbane-i olimpia evezős és kajak-kenu versenyeit a Fitzroy folyón rendezhetik meg – annak ellenére, hogy a terület hírhedt a sósvízi krokodiljairól. A szervezők szerint a helyszín minden műszaki követelménynek megfelel, a helyiek pedig már hozzászoktak a ragadozók jelenlétéhez.
A Queensland államban található Fitzroy folyó hivatalosan is átment az olimpiai infrastruktúrát felügyelő bizottság műszaki vizsgálatán, így elhárultak az akadályok, hogy a 2032-es brisbane-i nyári játékokon evezős és kajak-kenu versenyeket rendezzenek rajta. A folyó körülbelül 600 kilométerre fekszik Brisbane-től és a várostól északra húzódik, a helyiek szerint azonban ez nem csökkenti sportértékét – még akkor sem, ha a vízben több méteres krokodilok is élnek.
A kijelölt helyszín márciusban került be a hivatalos olimpiai tervek közé, ám több szakmai szervezet és környezetvédelmi csoport is kételyeket fogalmazott meg, mondván, a folyó erős áramlása és vadon élő krokodilpopulációja miatt nem biztonságos sporthelyszín. A legutóbbi mérések azonban meggyőzték a szakértőket: a független infrastrukturális hatóság (GIICA) szerint a vízfelszín kellően egyenletes és a meder adottságai is megfelelnek a nemzetközi szabványoknak.
Matt Canavan, Queensland állam egyik törvényhozója a bejelentéskor úgy fogalmazott: „Most már hivatalosan is zöld utat kapott az evezés 2032-ben. Az összes adat rendelkezésre áll, és nincs több akadály a Fitzroy folyó előtt.” A politikus egy humoros megjegyzéssel is oldotta a feszültséget, mondván, „ha Jézus Krisztus valaha visszatérne, ez lenne a tökéletes hely számára, mert a víz olyan sima, hogy akár járni is lehetne rajta.”
A Fitzroy folyó évtizedek óta a régió egyik legfontosabb vízi sportközpontja, ahol rendszeresen tartanak edzéseket iskolai és amatőr evezős klubok. A Rockhampton Fitzroy Rowing Club elnöke, Sarah Black szerint a helyszín fejlesztése már megkezdődött, és 2032-re minden létesítmény olimpiai szintű lesz. A helyiek hozzászoktak a krokodilokkal való együttéléshez, és szigorú protokollok szabályozzák, hogyan kell jelenteni a ragadozók megjelenését. „A krokodilokkal való együttélés a mindennapjaink része” – mondta Black, aki szerint az olimpiai sportolók sem fognak megijedni a kihívástól.
A hír természetesen nem maradt visszhang nélkül a nemzetközi sportvilágban. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova ironikusan megjegyezte: „Aki már úszott a Szajnában, az nem fog megijedni néhány ausztrál krokodiltól sem” – utalva a párizsi olimpia vitatott vízminőségű úszóversenyeire.
A 2032-es brisbane-i olimpia Ausztrália harmadik nyári játékai lesznek Melbourne (1956) és Sydney (2000) után. A szervezők célja, hogy a rendezvény során a természet közelségét és a fenntarthatóságot helyezzék előtérbe – még akkor is, ha ez egy krokodilok lakta folyót jelent. A Fitzroy kijelölése tehát nemcsak technikai, hanem szimbolikus döntés is: Ausztrália újra megmutatja, hogy képes a legkülönlegesebb körülmények között is világszínvonalú sporteseményt rendezni.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:12 Krokodiloktól hemzsegő folyón lesznek az ausztrál olimpia evezősversenyei
- 14:11 Amerikai légicsapás a Karib-tengeren - videó
- 12:07 Négyen meghaltak, amikor egy férfi felrobbantotta magát az ukrán határon
- 10:03 Moszkva visszautasítja Litvánia légterének megsértésére vonatkozó vádakat
- 8:55 Véletlenül szabadon engedték a britek azt az elítélt bevándorlót, aki megerőszakolt egy kislányt
- 6:34 Rövidpályás úszó-vk - Kós 50 méter háton is triplázott
- 22:32 A horvát parlament megszavazta a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06