Folyik a vita

Kiköltöztetik a migránsokat és hajléktalanokat Párizsból az olimpia előtt

Legalább 500 migránst és hajléktalant költöztettek át a fővárosból Franciaország vidéki területeire és kisvárosaiba, miközben Párizs a 2024-es nyári olimpiai játékok július-augusztusi megrendezésére készül. A költözést humanitárius aktivisták és egyes helyi hatóságok úgy értékelik, hogy a hajléktalanok elrejtésére tesznek kísérletet az esemény előtt.



Néhány regionális polgármester aggodalmát fejezte ki a régiójukba újonnan érkezők miatt. Serge Grouard, a mintegy 100 ezer lakosú közép-franciaországi Orleans polgármestere hétfőn újságíróknak megerősítette, hogy a pletykák szerint a költözés célja a fővárosban az olimpia előtti "rendrakás" volt.



Grouard szerint akár 500 hajléktalan migráns is érkezhetett a városba az ő előzetes tudta nélkül. "Nem vagyok biztos benne, de nyilvánvalóan zavaró az egybeesés" - tette hozzá. Az újonnan érkezőknek az állam költségén három hetet kínálnak egy szállodában, de aztán magukra hagyják őket, hogy boldoguljanak - magyarázta. Floriane Varieras, Strasbourg alpolgármestere az AFP-nek elmondta, hogy hasonló problémákkal szembesül, és "átláthatatlannak" nevezte a helyzetet.



Egyes humanitárius aktivisták a közelgő nyári olimpiával is összefüggésbe hozták a lépést, azt állítva, hogy a kormány azért indította a kampányt, hogy "szalonképesebbé" tegye a francia fővárost. "Ha az ötlet csak a nyomor és a hajléktalanság elrejtése és a levegő tisztára mosása az olimpia előtt, akkor ez humanitárius szinten nem igazán működik" - mondta Paul Alauzy, a Medecins du Monde civil szervezet munkatársa az Euronewsnak.



Az állam regionális biztonsági hivatala kedden megismételte, hogy a közelmúltbeli áthelyezések a szükségszállások telítődésének következményei, hozzátéve, hogy az intézkedésnek nincs köze az olimpiához.



Az Euronewsnak az áthelyezettek közül néhányan azt is megerősítették, hogy a túlzsúfoltságot jelölték meg indokként, és azt tanácsolták nekik, hogy váltsanak régiót.



Franciaországba 2023-ban 167 ezer menedékkérelem érkezett, ami a második legmagasabb szám az EU-ban, a migránsok főként Afrikából, Dél-Ázsiából és a Közel-Keletről érkeztek.



Mivel a rövid távú szükségszállások iránti kereslet messze meghaladja a kínálatot, a főváros környékén rendszeresen alakulnak ideiglenes táborok, amelyeket a rendőrség rendszeresen razziázik és feloszlat.



Nem Franciaország lenne az első olimpiai házigazda, amely a jelentések szerint ilyen típusú intézkedésekhez folyamodik. 2008-ban a pekingi olimpiai előkészületek során koldusok és hajléktalanok százait űzték el az utcákról, és sokakat visszaszállítottak a saját régiójukba. Rio de Janeiro hajléktalanjait a turistaövezetekből szorították ki, amikor Brazília 2016-ban rendezte a játékokat.