Olimpia

Párizs 2024 - A Wizz Air utaztatja a magyar csapatot

A MOB több társasággal is tárgyalt, és magasan a Wizz Air adta a legjobb ajánlatot, ami a sportolók számára a legkényelmesebb megoldást biztosítja. 2024.02.29 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Wizz Air légitársaság lesz a magyar csapat hivatalos utaztatója a párizsi ötkarikás játékokra a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a légitársaság között szerdán megkötött együttműködési megállapodás értelmében.



Az ünnepi esemény alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója és Gyulay Zsolt, a MOB elnöke látta el kézjegyével a szerződést.



Gyulay Zsolt az aláírást megelőzően kiemelte, hogy a MOB több társasággal is tárgyalt, és magasan a Wizz Air adta a legjobb ajánlatot, ami a sportolók számára a legkényelmesebb megoldást biztosítja.



"Mindent megtettünk annak érdekében, hogy egy olyan konstrukció legyen kialakítva, ami eléri azt, hogy a sportolók bármikor, bármelyik időszakban kényelmesen ki tudjanak utazni az olimpiára" - hangsúlyozta Gyulay Zsolt. - "Nemcsak arról van szó, hogy a menetrendet hogy kell összeállítani, hanem a különleges bánásmód is meglegyen. Külön desk legyen, a túlsúllyal ne legyen probléma, ne kelljen sokat várni a reptéren és egy olyan akkreditált reptéren szálljunk le, ahonnan a transzfer az olimpiai faluba könnyű legyen és kényelmesen megoldható."



A MOB vezetője megköszönte a Wizz Air támogatását, egyúttal megjegyezte, hogy az európai helyszínnek köszönhetően vélhetőleg sok magyar szurkoló lesz majd kint a versenyeken és a mostani megállapodás által az ő utazásuk is sokkal könnyebbé válhat.



Váradi József úgy fogalmazott, a társaság akarja támogatni a magyar sportolókat, az olimpiai mozgalmat, és akarta, hogy hivatalos szállító lehessen. Hozzátette, a játékok idején maximális rugalmassággal igyekeznek hozzáállni a magyar sportolók igényeihez, hogy az utazás ne jelentsen gondot a számukra, és minden energiájukkal a versenyeikre koncentrálhassanak.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

"Tervezünk egy különjáratot indítani majd az esemény végén. Ezt szoktuk aranygépnek hívni, úgyhogy reméljük, ez a gép jó sok aranyéremmel jön majd vissza. De bármilyen éremmel is jön vissza, mi igyekszünk nagy szeretettel biztosítani ezt a számotokra" - mondta a sajtótájékoztatón megjelent olimpikonoknak Váradi József, jelezve, az aranygépet méltóképpen szeretnék majd feldíszíteni.



A vezérigazgató azt is elmondta, hogy az olimpia alatt a Párizs Orly repülőtéren szállnak majd le, a járatokra pedig a legújabb gépeikkel repülnek.



Az eseményen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elmondta, a sportirányításban dolgozókat hosszú ideje az befolyásolja minden döntésükben, hogy olyan állapotot hozzanak létre az olimpia és paralimpia évére, amelyben a sportolóknak semmi másra nem kell fókuszálniuk, csak a saját teljesítményükre. Kiemelte, ennek érdekében adtak olyan támogatást a Magyar Olimpiai Bizottságnak - és a paralimpiai bizottságnak is -, ami elősegíti azt, hogy ilyen megállapodások születhessenek.



"Az idei évben fontos az, hogy kijussatok Párizsba, hogy kint is minden segítséget megkapjatok és onnan haza is gyertek. Ennek egy előfeltétele teljesül most ezzel az együttműködési megállapodással, ami a ti komfortérzeteteket segítheti" - jegyezte meg Schimdt Ádám, aki arról is beszélt, hogy a mostani időszak a kvótaszerzésről szól.



"Időarányosan valóban jól állunk, de szerintem van még tennivalónk bőséggel. Ezért is döntöttünk úgy a sportállamtitkárságon, hogy az első félévben minél több nemzetközi sporteseményt hozzunk Magyarországra, hiszen az sokszor látszik, hogy a magyar szurkolók támogatása sokat segíthet nektek a jobb eredmények elérésében." - fogalmazott. Hozzátette hogy most zajlik Győrben az olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokság, később pedig a férfi és női kézilabdázók olimpiai kvalifikációs tornája is Magyarországon lesz, ahogy kajak-kenu világkupa, az evezős Európa-bajnokság vagy a ritmikus gimnasztika Eb is.