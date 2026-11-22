Női téma
Ezért nincs kedvük a nőknek folytatni a szexet az orgazmus után
Egy új kutatás szerint a nők jelentős részénél is jelentkezhet az orgazmust követő átmeneti időszak, amikor csökken a szexuális vágy, és az újabb együttlét helyett inkább pihenésre, összebújásra vagy alvásra vágynak.2026.11.22 22:15ma.hu
Sokáig úgy tartották, hogy a férfiakkal ellentétben a nőknek nincs szükségük regenerálódási időre az orgazmus után, ezért akár egymás után többször is eljuthatnak a csúcsra. Egy új indiai kutatás azonban arra utal, hogy a nőknél is létezhet az úgynevezett refrakter periódus, amikor átmenetileg csökken a szexuális érdeklődés és az ingerlésre adott válaszkészség.
A TSS Shripad Hegde Kadave Orvostudományi Intézet kutatói 117, tartós párkapcsolatban élő, szexuálisan aktív felnőtt nőt vontak be vizsgálatukba. A résztvevők kérdőíveket töltöttek ki szexuális működésükről, emellett naplót vezettek együttléteikről és orgazmusaikról.
Az eredmények szerint a megkérdezett nők 94 százaléka számolt be arról, hogy az orgazmust követően átmenetileg egyáltalán nem kívánta folytatni a szexuális tevékenységet.
A kutatók megállapították, hogy ez az időszak az érintetteknél 30 perctől akár 21 óráig is tarthatott.
A nők különböző okokkal magyarázták, miért nem vágytak további szexuális ingerlésre. Egyesek teljesen kielégültnek és érzelmileg feltöltődöttnek érezték magukat, mások egyszerűen elfáradtak. Többen inkább pihenni, összebújni vagy elaludni szerettek volna.
Érdekes különbséget figyeltek meg azoknál a résztvevőknél, akik intenzív szexuális élvezetet éltek át, de nem jutottak el az orgazmusig. Ők gyakran arról számoltak be, hogy a szexuális tevékenység folytatásával tovább fokozódott az élvezetük.
A kutatás eredményei árnyalják azt a régóta elterjedt elképzelést, hogy a női szervezet az orgazmus után azonnal készen áll egy újabb csúcsélményre.
A refrakter periódust korábban elsősorban a férfiak szexuális működésével hozták összefüggésbe. A The Journal of Sexual Medicine folyóiratban ismertetett vizsgálat azonban arra utal, hogy a jelenség a nőknél is előfordulhat, bár időtartama és megélése egyénenként jelentősen eltérhet.
A kutatók hangsúlyozták, hogy a női orgazmust követő élettani folyamatok továbbra sem teljesen ismertek.
A vizsgálat viszonylag kis létszámú, önbevalláson alapuló mintán készült, ezért az eredmények nem általánosíthatók valamennyi nőre. A szexuális érdeklődés átmeneti csökkenése ráadásul nem feltétlenül jelent fiziológiai képtelenséget egy újabb orgazmus elérésére.
Az eredmények mindenesetre magyarázatot adhatnak arra, miért szeretnének egyes nők az együttlét után azonnal elaludni, míg mások szívesen folytatnák a szexet.
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