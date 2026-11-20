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Jobb volt, mint az esküvője - válóbulival ünnepelte új életét egy dél-koreai nő
Nem szomorkodni akart házassága végén, hanem ünnepelni: a 37 éves dél-koreai tartalomkészítő barátai körében rendezett válóceremóniát, amely saját bevallása szerint még az esküvőjénél is jobban sikerült.2026.11.20 12:48ma.hu
Míg a válás sokak számára fájdalmas és nehezen feldolgozható életesemény, a dél-koreai Cho Seung-yeon úgy döntött, egészen másképp búcsúzik házasságától. A 37 éves tartalomkészítő ünnepséget rendezett, amelyre azokat a barátait hívta meg, akik a nehéz időszakban mellette álltak.
A különleges válóceremónia több szempontból is egy hagyományos esküvőre emlékeztetett. Volt zene, közös fényképezés, ünnepi beszéd és tortavágás is. Cho az eseményről készült felvételeket a közösségi médiában is megosztotta, és úgy fogalmazott, hogy a válásának megünneplése még a saját esküvőjénél is jobb élmény volt.
A rendezvény azonban nem pusztán egy házasság lezárásáról szólt. Cho tudatosan szerette volna megkérdőjelezni azt a társadalmi megbélyegzést, amellyel az elvált nőknek szembe kell nézniük.
Az ünnepséggel egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták őt élete nehéz időszakában. A barátok jelenléte és a közös ünneplés számára azt jelképezte, hogy a házasság vége nem feltétlenül kudarc, hanem egy új életszakasz kezdete is lehet.
Cho Seung-yeon válóbulija így egyszerre volt személyes búcsú, baráti összejövetel és társadalmi üzenet: szerinte egy kapcsolat lezárása után is van ok az ünneplésre, különösen akkor, ha az ember újrakezdésként tekint a jövőjére.
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